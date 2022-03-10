Elu24 стало известно, что жители Эстонии активно скупают золотые слитки и золотые монеты. Фреед Круусберг, основатель и собственник фирмы Tavid, дает обзор текущей ситуации.
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ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ⟩ Угадайте, на какую сумму жители Эстонии накупили золота только за первую неделю марта
Угадайте, на какую сумму жители Эстонии накупили золота только за первую неделю марта
Золото сохраняет свою ценность и инвестиционную привлекатальность во время всех экономических кризисов и войн и рассматривается как лучший способ снизить риски, связанные с безопасностью и возможной инфляцией. Тот факт, что в трудные времена люди снова и снова ищут прочную опору и безопасную среду, доказывает сегодняшняя ситуация.