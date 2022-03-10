ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ⟩ Угадайте, на какую сумму жители Эстонии накупили золота только за первую неделю марта

Золото сохраняет свою ценность и инвестиционную привлекатальность во время всех экономических кризисов и войн и рассматривается как лучший способ снизить риски, связанные с безопасностью и возможной инфляцией. Тот факт, что в трудные времена люди снова и снова ищут прочную опору и безопасную среду, доказывает сегодняшняя ситуация.

«Если говорить об инвестиционном золоте, то есть о золотых монетах и о слитках, то спрос на эти товары в Эстонии за последние две недели действительно был высоким, и большая часть продукции была раскуплена в офисах и на складах Tavid», — говорит Фреед Круусберг. Он добавил, что и сегодня инвестиционное золото можно купить или заказать.