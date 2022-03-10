ВИДЕО ⟩ У Валерия Леонтьева нашли недвижимость в США и Испании на 13 миллионов евро
У Валерия Леонтьева нашли недвижимость в США и Испании на 13 миллионов евро
СМИ установили, что у российского певца Валерия Леонтьева есть дорогостоящая недвижимость за рубежом, а именно исполнитель владеет домами в США и Испании, стоимость который по нынешнему курсу составляет почти 1,4 млрд рублей.
Как пишет «Комсомольская правда», в Майама (США) певец владеет зданием в 386 кв. м, в котором есть три огромные спальни. Цена особняка составляет около 3 млн долларов. По данным «КП», к своему 70-летию коллекция недвижимости Леонтьева в США пополнилась еще одним домом ценой в 5 млн долларов.
В особняке 6 спален, есть бассейн и тренажерный зал. Дом, которые более напоминает виллу, украшен дорогостоящими предметами искусства.
Также в 2020-м он приобрел дорогую яхту, которая пришвартована в Штатах. Известно кроме этого, что в городе Аликанте (Испания) исполнитель 13 лет назад купил себе виллу, которая обошлась ему в 4 млн евро. Однако он жил там лишь изредка, предпочитая сдавать жилье в аренду. Об уровне виллы говорит тот факт, что соседями российского певца является чета Бекхэм.