ВИДЕО ⟩ У Валерия Леонтьева нашли недвижимость в США и Испании на 13 миллионов евро

СМИ установили, что у российского певца Валерия Леонтьева есть дорогостоящая недвижимость за рубежом, а именно исполнитель владеет домами в США и Испании, стоимость который по нынешнему курсу составляет почти 1,4 млрд рублей.

Как пишет «Комсомольская правда», в Майама (США) певец владеет зданием в 386 кв. м, в котором есть три огромные спальни. Цена особняка составляет около 3 млн долларов. По данным «КП», к своему 70-летию коллекция недвижимости Леонтьева в США пополнилась еще одним домом ценой в 5 млн долларов.

В особняке 6 спален, есть бассейн и тренажерный зал. Дом, которые более напоминает виллу, украшен дорогостоящими предметами искусства.