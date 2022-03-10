Гороскоп на 10 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Прежде чем браться за что-то, составьте план действий. Не стоит полагаться на свое умение импровизировать, принимать решения на ходу. Сегодня будет гораздо проще действовать так, как было задумано раньше. Подходит день и для того, чтобы собирать и анализировать информацию. Вы ничего не упускаете из виду и делаете верные выводы. Возможны неожиданные визиты, встречи с людьми, о которых вы много думали в последнее время. Если отношения в последнее время складывались напряженно, сейчас легко будет изменить их к лучшему.

Весы

Лучше действовать самостоятельно. Свобода действий многое упрощает, позволяет поступать так, как подсказывает интуиция. Советы окружающих часто довольно бестолковы, и обычно сбивают с толку, а пользы не приносят. Стоит вернуться к каким-то старым планам: не исключено, что сейчас вы сможете воплотить их в жизнь. Сбываются давние желания некоторых Весов. День подходит для встреч с людьми, с которыми вы давно не виделись. Легко будет найти общий язык, найдется масса интересных тем для разговора.

Скорпион

Вы чаще обычного тревожитесь по пустякам, это несколько омрачает начало дня. Между тем трудности, возникающие в это время, не так уж серьезны и вскоре останутся позади. Радует поддержка старых друзей. Они всегда на вашей стороне и готовы помочь, если это вдруг потребуется. Вторая половина дня – отличное время для привычных дел. Вы быстро справляетесь с ними и почти не устаете. Вероятны неожиданные визиты. Вы будете рады гостям, а они наверняка принесут хорошие новости. Возможна встреча с человеком, по которому вы скучали.

Стрелец

Благоприятный день для общения. Вы мгновенно завоевываете расположение новых знакомых, а старых легко убеждаете в своей правоте. Те, кто прежде вас недооценивал, сегодня наверняка изменят свое мнение. Будет возможность завершить какие-то старые дела, отнимавшие много сил. Справившись с ними, вы почувствуете себя куда свободнее. Вероятны какие-то приятные события дома. Вторая половина дня дает шанс решить семейные проблемы, помирить родственников, которые были в ссоре. Можно строить планы вместе с близкими. Вскоре вы воплотите задуманное в жизнь.

Козерог

Начало дня благоприятно для общения. Вы быстро находите подход к очень разным людям, производите хорошее впечатление, можете понравиться даже тем, кто обычно замечает только недостатки окружающих. Не исключено начало дружеских отношений, которые принесут много радости. Позже наступит подходящее время для дел, требующих серьезности, внимания к деталям. Никто не будет отвлекать вас. Вы можете справиться даже с тем, что не удалось другим, добиться отличных результатов в деле, казавшемся почти безнадежным.

Водолей

В начале дня стоит обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Не исключены события, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, как сдвинуть с мертвой точки какое-то сложное дело. День благоприятен с точки зрения личных отношений: вы отлично ладите с людьми, ко многим находите подход. Хорошо проходят романтические свидания. Они могут быть очень необычными. Вы не упустите возможность удивить и порадовать любимого человека. Он ответит тем же.

Рыбы