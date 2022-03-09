ФОТО ⟩ В Риге напротив российского посольства вывесили баннер с карикатурой на Путина

Посетителей знаменитого Музея истории медицины имени Паула Страдыня теперь встречает у дверей плакат, который получил название "Голова смерти", На нем изображена голова президента России Владимир Путин в виде черепа.

Привлекающее внимание изображение было впервые опубликовано на прошлой неделе в журнале Ir. Фон работы кроваво-красный, а изображение головы Путина выполнено в черно-белых тонах.

Музей истории медицины Паула Страдыня и Латвийский центр современного искусства также организуют семинары по активизму и протестам в поддержку Украины.