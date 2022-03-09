В Риге на здании Музея истории медицины им. Паула Страдыня, которое находится напротив российского посольства, вывесили огромную карикатуру на президента Путина.
ФОТО ⟩ В Риге напротив российского посольства вывесили баннер с карикатурой на Путина
В Риге напротив российского посольства вывесили баннер с карикатурой на Путина
Посетителей знаменитого Музея истории медицины имени Паула Страдыня теперь встречает у дверей плакат, который получил название "Голова смерти", На нем изображена голова президента России Владимир Путин в виде черепа.
Привлекающее внимание изображение было впервые опубликовано на прошлой неделе в журнале Ir. Фон работы кроваво-красный, а изображение головы Путина выполнено в черно-белых тонах.
Музей истории медицины Паула Страдыня и Латвийский центр современного искусства также организуют семинары по активизму и протестам в поддержку Украины.
The Russian embassy in Latvia has a new neighbor across the street https://t.co/2JOeVYgwbu pic.twitter.com/ChN7g5ETH0— Alec Luhn (@ASLuhn) March 9, 2022