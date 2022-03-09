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ФОТО ⟩ В Риге напротив российского посольства вывесили баннер с карикатурой на Путина

Limon.ee
В Риге напротив российского посольства вывесили баннер с карикатурой на Путина
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Venemaa saatkond Riias.
Venemaa saatkond Riias. Фото: AFP/ Scanpix

В Риге на здании Музея истории медицины им. Паула Страдыня, которое находится напротив российского посольства, вывесили огромную карикатуру на президента Путина.

Посетителей знаменитого Музея истории медицины имени Паула Страдыня теперь встречает у дверей плакат, который получил название "Голова смерти", На нем изображена голова президента России Владимир Путин в виде черепа.

Привлекающее внимание изображение было впервые опубликовано на прошлой неделе в журнале Ir. Фон работы кроваво-красный, а изображение головы Путина выполнено в черно-белых тонах.

Музей истории медицины Паула Страдыня и Латвийский центр современного искусства также организуют семинары по активизму и протестам в поддержку Украины.

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