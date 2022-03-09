Гороскоп на 9 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Начало дня складывается отлично. Многое получается хорошо. Удается реализовать какие-то смелые планы, воплотить в жизнь то, о чем вы давно мечтали. Некоторые Девы получат интересные предложения, на которые согласятся без долгих раздумий. Это подходящее время для того, чтобы браться за что-то новое. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и больше подходит для отдыха и каких-то несложных, но приятных занятий. Это благоприятное время для небольших покупок. Можно выбирать подарки для близких: вы порадуете каждого.

Весы

Старайтесь действовать самостоятельно, так у вас будет гораздо больше шансов добиться успеха. Вероятны удачные совпадения, в том числе такие, благодаря которым вы сможете достичь значительного прогресса в каком-то важном деле. Что требуется от вас – так это не терять голову и рассчитывать в большей степени на свои силы, чем на чью-то поддержку. Вечер подходит для семейных дел, решения бытовых вопросов. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких людей, а также неожиданные визиты, которым вы наверняка будете рады.

Скорпион

Первая половина дня может быть непростой. Не всегда удается сосредоточиться на делах: отвлекают посторонние мысли, это иногда приводит к ошибкам. Некоторым Скорпионам приходится вернуться к каким-то старым проектам, и это не радует представителей знака. А вот возможность успешно завершить то, что было начато давным-давно, поднимет настроение. Позже наступает очень благоприятный период, отлично подходящий для новых начинаний. Появляется много хороших идей. К реализации некоторых из них можно приступить немедленно. Не тратьте время напрасно.

Стрелец

Подходящий день для любых встреч. Вам легко произвести хорошее впечатление на новых знакомых, заинтересовать собеседников своими идеями и планами. Не исключено начало сотрудничества, которое пойдет на пользу вашей карьере. В это время можно браться за реализацию давних планов: все получится. Во второй половине дня стоит заняться домашними делами: вы отлично справитесь с ними, не потратите много времени и не устанете. Вероятны удачные покупки. Многие Стрельцы обзаведутся полезными вещами. Хорошо принимать гостей. Все отлично проведут время.

Козерог

Спокойный день. Лучше всего он подходит для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы. Если обстоятельства позволяют, стоит заниматься только тем, что вам по-настоящему интересно. Именно в таких делах вы легко добиваетесь успеха. Удается быстро учиться новому. Любую полезную информацию вы запоминаете мгновенно. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы, дает возможность порадовать любимого человека. Удастся оставить в прошлом давние разногласия и споры.

Водолей

Отличный день для начала новых дел. Появляются хорошие идеи, и нет никаких причин откладывать осуществление задуманного. Многим Водолеям удается справиться с тем, что другим оказалось не по силам. Легко найти союзников, в том числе таких, которые будут поддерживать вас совершенно бескорыстно. Вторая половина дня радует приятными известиями. Могут напомнить о себе старые знакомые. Это хорошее время для встреч в неформальной обстановке, разговоров обо всем подряд. Окружающие делятся отличными идеями, часто вы помогаете им в осуществлении задуманного.

Рыбы