ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский певец устроил трогательный сюрприз женщинам 8 марта

«В прошлые годы мне приходилось устраивать сюрприз в честь Женского дня для своей возлюбленной уже после праздника или даже в ближайшие выходные», – рассказал он, думая о своей любимой.

В Женский день Стиг обычно был перегружен работой, выступая с концертами по всей стране, но 8 марта 2022 года он решил провести по-особенному: артист приятно удивил посетительниц торгового центра Solaris. Всем девочкам, девушкам, женщинам и дамам этим праздничным утром дарили розы. Некоторые красотки не стеснялись, и делали со Стигом селфи.

Романтически настроенный Стиг, хоть и трудится 8 марта, свою любимую не оставил без внимания. «С цветов и завтрака в постель обычно всегда начинается 8 марта у моей жены», – заверил журналистов музыкант и хозяин магазина YellowKorner.