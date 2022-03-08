В этот морозный и снежный день, когда в мире совсем не спокойно, известный и любимый в Эстонии артист Стиг Ряста решил от души поздравить представительниц прекрасного пола нашей страны с Международным женским днем. Все происходило в его творческом магазине – YellowKorner в торговом центре Solaris.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский певец устроил трогательный сюрприз женщинам 8 марта
«В прошлые годы мне приходилось устраивать сюрприз в честь Женского дня для своей возлюбленной уже после праздника или даже в ближайшие выходные», – рассказал он, думая о своей любимой.
В Женский день Стиг обычно был перегружен работой, выступая с концертами по всей стране, но 8 марта 2022 года он решил провести по-особенному: артист приятно удивил посетительниц торгового центра Solaris. Всем девочкам, девушкам, женщинам и дамам этим праздничным утром дарили розы. Некоторые красотки не стеснялись, и делали со Стигом селфи.
Романтически настроенный Стиг, хоть и трудится 8 марта, свою любимую не оставил без внимания. «С цветов и завтрака в постель обычно всегда начинается 8 марта у моей жены», – заверил журналистов музыкант и хозяин магазина YellowKorner.
Смотрите трогательную галерею прямо из торгового центра!