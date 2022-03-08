Мужчина, который привез в Эстонию более сотни украинских женщин и детей, делится душераздирающими моментами

Идею протянуть руку помощи и привезти на автобусе беженцев с Украины в Эстонию тут же подхватили товарищи Меэлиса. В итоге семь автобусов перевезли женщин и детей, спасающихся от войны.

В ночь на 8 марта, они вернулись, а Меэлис Вялимяэ поделился своими эмоциями в социальных сетях.

Прежде всего, человек с большим сердцем и чувством миссии объявляет, что более ста женщин и детей прибыли с нами в Эстонию и спят в мире, тишине и безопасности. Он добавил, что не может передать все эмоции и чувства на данный момент, но поделился несколькими фрагментами путешествия в Эстонию, пишет портал Naine.

Помню момент где-то в центре Литвы, погода была теплой, небо безоблачным, а солнце ярко светило.

Мария, шестилетняя украинская девочка, которая смотрела мультфильм в автобусе, вдруг спросила: "Мама, а дома тоже светит солнце?"

На глазах у всех в автобусе навернулись слезы, и все, что можно было услышать, это пение снежной-принцессы Эльзы из мультика...

"Мамочка, а как по-эстонски сказать "привет"?", - спросила Мария.

Мама, которая когда-то полгода работала врачом на хлебном заводе в Пайде, и знала несколько слов по-эстонски, ответила: "Tere". Но почему ты об этом спрашиваешь?"

Мария ответила: "Ну, мы же едем в Эстонию, и когда я встречу там людей, я должна знать, как их приветствовать!".

Помню еще один момент, когда мы уже прибыли на автовокзал в Пярну, и некоторые из беженцев направились к своим друзьям и родственникам, живущим тут.

Женщины обсуждали поездку, спрашивали друг друга, о чем говорят люди дома, какой город или деревню бомбят. Внезапно грустная болтовня смолкла, у меня возникло ощущение, что даже весь город Пярну на мгновение замолчал, а затем женщина из группы спросила, глядя мне прямо в глаза:

Почему он так поступает с нами? Почему он так поступает с нашим народом?

В тот момент этот вопрос остался без ответа. Затем дамы дружно закричали: "Вы, эстонцы, наши друзья, наши герои! Слава Украине!"