УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Нужен ли женщинам праздник 8 марта?

В основном, 8 Марта ассоциируется с праздником начала весны, но большинство людей считает, что 8 Марта – исключительно женский праздник.

У флориста Анжелики я поинтересовалась, изменился ли уровень сегодняшнего спроса на цветы в сравнении с предыдущими годами. По ее словам, спрос есть, но немного меньше, чем раньше. Возможно, повлияла обстановка и настроение общества в последние дни. Но тем не менее, мужчин с утра очень много. Начали приходить за цветами с семи утра. Самый популярный цветок-тюльпан, весенний и радостный. Почему то перестала быть популярной мимоза, хотя букеты по 15.- есть в наличии.

Первый мужчина, у которого мы поинтересовались для кого он выбирает цветы, ответил, что конечно же жене. Предпочтение отдает розовым розам. Также, знаки внимания оказывает коллегам и обязательно дочери.

Альберт с утра по-раньше приехал на цветочный рынок, чтобы купить цветы своим самым главным в жизни женщинам: жене, дочери и теще. Каждый год он выбирает тюльпаны. В этот раз он остановил свой выбор на ярких букетах-ассорти. На вопрос о том, ощущается ли сегодня праздничное настроение, Альберт ответил, что на дорогах пробки, а вот погода немного подвела, слишком уж зимняя.

Татьяна пришла за цветами учительнице по фортепиано, которая учила ее дочь. Также, подарить частичку весны Татьяна хочет бабушке, маме, дочери и подружкам. Муж с самого утра порадовал ее букетом тюльпанов. Татьяна их обожает, но уже ждет появления своих самых любимых цветов - ландышей.

Армен покупает цветы для своей любимой жены. Но делает это не только в праздник, а регулярно. Дочке дарит одну розочку. Жене всегда преподносит только розы, потому что она их очень любит. На вопрос о том, нужен ли праздник 8 Марта женщинам, Армен сказал,что конечно нужен. Женщина должна получать цветы как можно чаще.

Флорист Оксана рассказала, что мужчины очень любят дарить мимозу и тюльпаны. Большой популярностью пользуются красно-бордовые розы. Из самых необычных заказов к празднику она делала букет в виде торта. По ее мнению, сегодня мужчин в очередях за цветами не стало меньше. Ведь все мужчины очень любят своих женщин, мамочек и дочерей.

Александр пришел за цветами для своей супруги. Букет выбирает большой и балует свою жену очень часто. И настроение сегодня праздничное.