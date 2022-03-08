КОШМАР! ⟩ Ванга: «Никто не сможет остановить Россию. Все сметет со своего пути»

2022-й ясновидящая считала знаковым в истории России и человечества в целом. Ведь именно в этот год (в феврале) выпадает сразу шесть двоек — зеркальная дата, когда свершаются важные события.

Россия, как оказалось, играет в этом значимую роль. «Никто не сможет остановить Россию — все сметет она со своего пути, ибо слишком много принесла в жертву», — говорила провидица.

Ванга предупреждала, что Россия — сильный игрок на мировой арене, идти против которого опасно. Болгарская звезда якобы увидела объединение трех славянских стран.

«Те, что отвернулись от России, возвратятся в новом обличье. Она не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи», — делилась ясновидящая. Провидица также увидела некое обновление страны в текущем веке, когда «некие бесы побегут из нее». «Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство. Так вернется слава России, и все узнают, кто она, и Америка подпишет и признает силу России. Но нескоро, когда упадет Сирия», — якобы предсказывала Ванга.