Больше 20 лет назад ушла из жизни баба Ванга. Но знаменитую болгарскую предсказательницу помнят до сих пор. Многие с особым интересом перечитывают ее слова о будущем России, пишет «Стархит».
КОШМАР! ⟩ Ванга: «Никто не сможет остановить Россию. Все сметет со своего пути»
2022-й ясновидящая считала знаковым в истории России и человечества в целом. Ведь именно в этот год (в феврале) выпадает сразу шесть двоек — зеркальная дата, когда свершаются важные события.
Россия, как оказалось, играет в этом значимую роль. «Никто не сможет остановить Россию — все сметет она со своего пути, ибо слишком много принесла в жертву», — говорила провидица.
Ванга предупреждала, что Россия — сильный игрок на мировой арене, идти против которого опасно. Болгарская звезда якобы увидела объединение трех славянских стран.
«Те, что отвернулись от России, возвратятся в новом обличье. Она не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи», — делилась ясновидящая. Провидица также увидела некое обновление страны в текущем веке, когда «некие бесы побегут из нее». «Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство. Так вернется слава России, и все узнают, кто она, и Америка подпишет и признает силу России. Но нескоро, когда упадет Сирия», — якобы предсказывала Ванга.
Однако эксперты просят относиться к словам ясновидящей со скепсисом. Доподлинно неизвестно действительно ли женщина общалась с высшими силами. Некоторые сомневаются, что гуляющие по Сети пророчества и вовсе не принадлежат легендарной Вангелии.