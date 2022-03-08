ВИДЕО ⟩ Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке сбежать из Украины

Об инциденте представителям прессы рассказал источник. «В понедельник, 7 марта, около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины», — сообщил он.

Как оказалось, беглецы пытались пересечь границу на лодке. Всей этой компанией управлял так называемый мужчина-поводырь из Молдавии. Правоохранителям удалось оперативно установить личности задержанных. Среди них оказались близкие родственники 74-летней Софии Михайловны — сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий.

Сама Ротару и ее представители пока не прокомментировали произошедшее.

Напомним, у артистки сложились очень теплые отношения с единственным сыном, который подарил ей двух внуков. В свое время певица очень сожалела, что не могла уделять Руслану достаточно времени из-за загруженного гастрольного графика.

«А за Русланом присматривали то соседки, то нянечки. Да, с сыном были рядом не мы, родители, а чужие люди. Отрываясь от ребенка, мы плакали, наши сердца разрывались. Возвращаясь с гастролей, мы снова плакали — уже от счастья. А Руслан бросался к нам, обнимал, замирал и первым делом спрашивал: «Вы на сколько приехали?» Если он приходил из школы, когда мы уже находились дома, он залетал в квартиру и, даже не видя еще нас, шмыгал носом: «Мамой пахнет!» Да, Руслану не хватало материнской ласки, он хотел, чтобы папа и мама были рядом», — откровенничала она.

Что касается Евдокименко, то он не держал зла на маму и сейчас с понимаем относится ко всему, что происходило в их семье.