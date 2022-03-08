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ВИДЕО ⟩ Свадьба во время войны: новобрачные и гости были одеты в военную форму

Triin Roos
Limon.ee
,
Свадьба во время войны: новобрачные и гости были одеты в военную форму
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6 марта в Киеве поженились Леся Ивашенко и Валерий Филимонов. На импровизированном венчании над головами новобрачных держали каску
6 марта в Киеве поженились Леся Ивашенко и Валерий Филимонов. На импровизированном венчании над головами новобрачных держали каску Фото: Efrem Lukatsky, Scanpix

В соцсетях распространяется видео свадьбы в Киеве, где и жених, и невеста одеты в военную форму, пишет Elu24.

Несмотря на то что в Украине идет война, жизнь продолжается. Браки заключаются, дети рождаются. Украинка и мужчина, которые присоединились к силам гражданской обороны, решили пожениться. Свадьба состоялась в Киеве, была небольшая вечеринка, где все гости были одеты в военную форму - и даже священник. Голову невесты украшала белая фата.

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