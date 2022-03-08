В соцсетях распространяется видео свадьбы в Киеве, где и жених, и невеста одеты в военную форму, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Свадьба во время войны: новобрачные и гости были одеты в военную форму
Свадьба во время войны: новобрачные и гости были одеты в военную форму
Несмотря на то что в Украине идет война, жизнь продолжается. Браки заключаются, дети рождаются. Украинка и мужчина, которые присоединились к силам гражданской обороны, решили пожениться. Свадьба состоялась в Киеве, была небольшая вечеринка, где все гости были одеты в военную форму - и даже священник. Голову невесты украшала белая фата.