ВИДЕО ⟩ Свадьба во время войны: новобрачные и гости были одеты в военную форму

Несмотря на то что в Украине идет война, жизнь продолжается. Браки заключаются, дети рождаются. Украинка и мужчина, которые присоединились к силам гражданской обороны, решили пожениться. Свадьба состоялась в Киеве, была небольшая вечеринка, где все гости были одеты в военную форму - и даже священник. Голову невесты украшала белая фата.