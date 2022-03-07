Анастасия продолжает удивлять новыми публикациями в соцсетях. Как ни странно, теперь публика рада очередной выходке балерины и восприняла на ура ее купание на морозе, пишет Starhit.ru.
ВИДЕО ⟩ Обнаженная Анастасия Волочкова окунулась в ледяную купель
У 46-летней Волочковой отличное здоровье, уверены ее поклонники. Балерина часто окунается в ледяную купель и всегда демонстрирует выдержку.
«Для меня находиться в купели во льдах гораздо комфортнее, чем с льдинами в сердце. Русская баня и ледяная купель – лучшее средство очищения от негатива! Эта именная купель с моими инициалами на лицевой стороне, созданная специально для меня капельмейстером Игорем, идеально и надежно служит мне уже долгое время! Наступила весна, но лед в купели меня очень радует! И вообще, я всегда щедро делюсь своим позитивом!» – делится балерина.
Подписчики Волочковой оценили экстремальное развлечение и написали ей: «Я замерзла!»; «Вы смелая женщина»; «Спасибо, что даете повод отвлечься от всех этих событий». Не обошлось и без привычного негатива, среди фолловеров балерины есть и те, кто устал от ее выходок: «Боже, во что она превращается! Разрушается психика на глазах! Даже страшно».
К слову, недавно Анастасия дала очередной повод для обсуждений. Предметом всеобщего внимания стали ее отношения с мужчиной по имени Дмитрий. Его бывшая девушка обозлилась на него и обвинила в том, что он встречается с Волочковой только ради наживы.
Это очень не понравилось звезде и она обратилась: «Люди, которые начинают про него же, про Диму, писать какие-то нелицеприятные вещи. Добрые люди, да мы не успели еще подружиться, побыть вместе, а уже шквал какого-то негатива. И я понимаю, что меня используют здесь как разменную монету для пиара, для какого-то собственного хайпа. Но вы знаете, что я могу сказать таким женщинам и людям: почему вы не ценили людей и вот этих мужчин, которые потом оказываются у меня, в моем окружении или в моей постели даже? Почему вы не ценили их тогда, когда вы были с ними? А когда появляется Волочкова, вы начинаете вспоминать: ага, Анастасия обратила внимание на такого человека или он на нее».