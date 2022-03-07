ВИДЕО ⟩ Обнаженная Анастасия Волочкова окунулась в ледяную купель

У 46-летней Волочковой отличное здоровье, уверены ее поклонники. Балерина часто окунается в ледяную купель и всегда демонстрирует выдержку.

«Для меня находиться в купели во льдах гораздо комфортнее, чем с льдинами в сердце. Русская баня и ледяная купель – лучшее средство очищения от негатива! Эта именная купель с моими инициалами на лицевой стороне, созданная специально для меня капельмейстером Игорем, идеально и надежно служит мне уже долгое время! Наступила весна, но лед в купели меня очень радует! И вообще, я всегда щедро делюсь своим позитивом!» – делится балерина.

Подписчики Волочковой оценили экстремальное развлечение и написали ей: «Я замерзла!»; «Вы смелая женщина»; «Спасибо, что даете повод отвлечься от всех этих событий». Не обошлось и без привычного негатива, среди фолловеров балерины есть и те, кто устал от ее выходок: «Боже, во что она превращается! Разрушается психика на глазах! Даже страшно».

К слову, недавно Анастасия дала очередной повод для обсуждений. Предметом всеобщего внимания стали ее отношения с мужчиной по имени Дмитрий. Его бывшая девушка обозлилась на него и обвинила в том, что он встречается с Волочковой только ради наживы.