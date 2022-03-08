Смотрите, как прошел благотворительный вечер в поддержку Украины в интерьерном салоне Astieks

В рамках вечера гости прикоснулись к искусству французского ювелира и мастера стекольных дел Рене Лалика. Были экспонированы культовые вазы, а владелица салона Astieks и ценитель дома Lalique Ирина Климовских рассказала о творчестве легендарного Лалика.

Ирина Климовских Фото: OLEG PHOTOGRAPHY

«Хочется поблагодарить каждого из гостей благотворительного вечера Art & Gourmet. Проект посвящен искусству и культуре разных стран мира и разделяет гуманистические ценности. Таким образом, каждый гость своим присутствием вносит вклад в благотворительную миссию», - подчеркнула организатор проекта финансист Анна Павлова.

Гастрономическое удовольствие гостям доставил Денис Голик, шеф-повар ресторана Tchaikovsky: пате с трюфелем, тар-тар из тунца и клубника в шоколаде великолепно сочетали с превосходным винтажным шампанским Vincent D’Astree. В конце вечера, по традиции проекта Art & Gourmet, фортуна улыбнулась некоторым гостям, одарив их редкими реликвиями от Lalique из лимитированных коллекций.