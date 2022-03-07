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Поклонники продолжают травить Максима Галкина после скандала

Limon.ee
Поклонники продолжают травить Максима Галкина после скандала
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Instagram

45-летний юморист Максим Галкин несколько дней назад высказал точку зрения относительно произошедшего в мире. Российские поклонники буквально забросали его негативными словами. Некоторые даже пошли штурмовать концертные залы, где должны были пройти выступления звезды, сообщает Starhit.

В Прощеное воскресенье пародист в соцсетях показал песню супруги Аллы Пугачевой «Одуванчик». В самом посте он коротко написал: «С Прощенным воскресеньем!». Но не все подписчики отнеслись миролюбиво к этому призыву. «Мы любим Родину, а не их предателей»; «Нет больше Максима»; «Он не понимает, что происходит и он боится, что теперь будет отключен от SWIFT», — пишут под публикацией.

Напомним, после того, как Максим Галкин обозначил свою позицию по ситуации в Украине, был отменен его концерт в Архангельске, зрители со скандалом сдавали билеты. Накануне прошел слух, что юморист вместе со своей семьей улетели из России. Ни Максим Галкин, ни Алла Пугачева пока никак не прокомментировали эту информацию.

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