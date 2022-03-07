Поклонники продолжают травить Максима Галкина после скандала

В Прощеное воскресенье пародист в соцсетях показал песню супруги Аллы Пугачевой «Одуванчик». В самом посте он коротко написал: «С Прощенным воскресеньем!». Но не все подписчики отнеслись миролюбиво к этому призыву. «Мы любим Родину, а не их предателей»; «Нет больше Максима»; «Он не понимает, что происходит и он боится, что теперь будет отключен от SWIFT», — пишут под публикацией.