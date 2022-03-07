45-летний юморист Максим Галкин несколько дней назад высказал точку зрения относительно произошедшего в мире. Российские поклонники буквально забросали его негативными словами. Некоторые даже пошли штурмовать концертные залы, где должны были пройти выступления звезды, сообщает Starhit.
Поклонники продолжают травить Максима Галкина после скандала
Поклонники продолжают травить Максима Галкина после скандала
В Прощеное воскресенье пародист в соцсетях показал песню супруги Аллы Пугачевой «Одуванчик». В самом посте он коротко написал: «С Прощенным воскресеньем!». Но не все подписчики отнеслись миролюбиво к этому призыву. «Мы любим Родину, а не их предателей»; «Нет больше Максима»; «Он не понимает, что происходит и он боится, что теперь будет отключен от SWIFT», — пишут под публикацией.
Напомним, после того, как Максим Галкин обозначил свою позицию по ситуации в Украине, был отменен его концерт в Архангельске, зрители со скандалом сдавали билеты. Накануне прошел слух, что юморист вместе со своей семьей улетели из России. Ни Максим Галкин, ни Алла Пугачева пока никак не прокомментировали эту информацию.
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