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ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес объяснила, что такое любовь

Limon.ee
Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес объяснила, что такое любовь
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Сильвия Ильвес
Сильвия Ильвес Фото: Инстаграм

Музыкант Сильвия Ильвес опубликовала в Инстаграм снимки, от которых исходит любовь и счастье.

Сильвия и ее возлюбленный Марсель Китс позируют, обнявшись на фоне еще замерзшего пруда в Кадриорге. «Сегодняшняя прекрасная погода привела нас в Кадриоррг. И мой старший сын подловил этот момент. Это самое лучшее чувство в мире... возможность любить, быть любимой и жить в окружении любящих тебя», - подписала пост Сильвия.

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