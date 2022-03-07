ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес объяснила, что такое любовь

Сильвия и ее возлюбленный Марсель Китс позируют, обнявшись на фоне еще замерзшего пруда в Кадриорге. «Сегодняшняя прекрасная погода привела нас в Кадриоррг. И мой старший сын подловил этот момент. Это самое лучшее чувство в мире... возможность любить, быть любимой и жить в окружении любящих тебя», - подписала пост Сильвия.