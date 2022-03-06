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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонская легкоатлетка Ксения Балта стала матерью

Ксения Балта ФОТО: Sander Ilvest

Спортсменка Ксения Балта сообщила в Инстаграм, что стала матерью, пишет Elu24.

«Наша малышка Кира!!!» - написала Ксения в соцсети под фото ручки младенца.

Дочурка появилась на свет 28 февраля. 

Легкоатлетка лишь в конце декабря сообщила, что беременна. «Следующий год будет интересным и новым для нас. К нашей семье присоединяется маленький фанат Nike», — подписала она снимок в конце декабря.

Осенью 2018 года Ксения Балта вышла замуж за своего тренера Андрея Назарова.

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