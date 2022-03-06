ВОТ ТАК ДЕЛА! ⟩ Давид Манукян удивил подписчиков заявлением: «День рождения у моей дочурки»
Поклонники были уверены, у блогера нет детей, пишет Пятый канал.
Поклонники были уверены, у блогера нет детей, пишет Пятый канал.
Блогер Давид Манукян не раз признавался, что мечтает о семье и детях. Но пока найти достойную спутницу у него не получается. Но на днях знаменитость шокировал поклонников неожиданным заявлением. На своей странице в Instagram Манукян показал видео, как он пришел с букетом цветов к девочке, которую назвал дочуркой. А позже рассказал, что ей оказалась наследница друзей Милана. Девочке исполнилось 12 лет. Пропустить важное событие блогер не мог.
«День рождения у моей дочурки. Я давно ей обещал кое-что подарить. Скажу, что сейчас это очень дорого стоит», — сказал Манукян.
И преподнес имениннице новый гаджет. Милана не ожидала такого подарка, но осталась довольна.
К слову, многие считают, что стать популярным блогеру Давиду Манукяну помогли взаимоотношения с экс-ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Пара казалась счастливой, их профили в социальных сетях пестрили совместными фотографиями. Но вскоре все закончилось. Со скандалами и обвинениями в изменах. Бузова также заявляла, что Дава якобы бил ее.
Несмотря на публичные ссоры, возлюбленные долго не могли забыть друг друга. Дава спустя несколько месяцев после расставания выпустил песню, в которой намекнул — чувства к бывшей возлюбленной еще не остыли. А после признался в любви другой певице — Мари Краймбрери. Однако после разрыва с Бузовой он так и не был замечен в серьезных отношениях.