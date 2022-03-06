ФОТО ⟩ Сбежавшую из России Ксению Собчак заметили в израильском аэропорту

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету — не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — объясняла Собчак в социальных сетях. По словам Ксении, супруг Константин Богомолов остался в столице. Мол, пока она путешествует, муж во всю трудится в театре. «Он в Москве — приходите на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — писала ведущая.