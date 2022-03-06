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ФОТО ⟩ Сбежавшую из России Ксению Собчак заметили в израильском аэропорту

Ксения Собчак ФОТО: Инстаграм

Еще 2 марта появилась информация об отъезде Ксении Собчак из России. Тогда СМИ писали, что телеведущая отправилась в Турцию, сейчас же сообщается — звезда остановилась в Израиле.

40-летнюю Ксению Собчак заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион. В Сети появился кадр, на котором ведущая в светлой футболке и кепке получает багаж. Рядом с ней стоит пятилетний сын Платон (смотрите фото ЗДЕСЬ).

По слухам, журналистка спешно покинула Россию из-за своих острых высказываний и скандалов, в которые вечно попадает. Как говорила сама Ксения, она не сбегала, а просто отправилась в отпуск.

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету — не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — объясняла Собчак в социальных сетях. По словам Ксении, супруг Константин Богомолов остался в столице. Мол, пока она путешествует, муж во всю трудится в театре. «Он в Москве — приходите на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — писала ведущая.

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