Валерия Меладзе срочно убирают с афиш после его скандальных высказываний

8 марта в Москве в концертном зале «Барвиха» должен был пройти концерт артиста в честь Международного женского дня. Творчество Меладзе пользуется огромной популярностью у прекрасной половины человечества, поэтому в аншлаге мероприятия сомневаться не приходилось, даже при цене на билеты от 20 до 60 тысяч рублей (до 500 евро по сегодняшнему курсу).

Но недавно певец решил высказаться о ситуации на Украине, чем навлек на себя гнев преданных поклонников, и они пошли сдавать билеты. Организаторы в ответ решили повременить с выступлением звезды, а чтобы не терять деньги, придумали новый ход — перенесли выступление Валерия Меладзе и пригласили вместо него легендарных Александра Серова и Юрия Антонова.

По словам, выступление Меладзе перенесли на следующий год, когда стабилизируется ситуация. Интересно, что ни сам Валерий, ни его супруга Альбина Джанабаева после этого видео не высказывались по этому поводу. Их представители также не комментируют ситуацию.