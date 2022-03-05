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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как таллиннцы отмечают Масленицу!

В субботу масленичные гуляния прошли в двух районах Таллинна: в парке Паэ, в Ласнамяэ и в районе Пыхья-Таллинн, во дворе Общественного центра. Репортёр Limon.ee Ксения Васильева посетила одно из мероприятий и пообщалась с горожанами. 

Жители Ласнамяэ смогли не только отметить Масленицу, но и сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Одна из палаток принимала новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи.

«Спасающиеся от войны люди из Украины прибывают в Эстонию, и мы должны им помочь. Приглашаю жителей Ласнамяэ отметить Масленицу в парке Паэ, а также сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Каждый сможет внести свой вклад и пожертвовать одежду и другие предметы, которые мы затем передадим беженцам от войны», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Смотрите видеорепортаж и галерею, как это было.

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