ВИДЕО ⟩ Смотрите, как таллиннцы отмечают Масленицу!

Жители Ласнамяэ смогли не только отметить Масленицу, но и сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Одна из палаток принимала новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи.

«Спасающиеся от войны люди из Украины прибывают в Эстонию, и мы должны им помочь. Приглашаю жителей Ласнамяэ отметить Масленицу в парке Паэ, а также сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Каждый сможет внести свой вклад и пожертвовать одежду и другие предметы, которые мы затем передадим беженцам от войны», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.