В субботу масленичные гуляния прошли в двух районах Таллинна: в парке Паэ, в Ласнамяэ и в районе Пыхья-Таллинн, во дворе Общественного центра. Репортёр Limon.ee Ксения Васильева посетила одно из мероприятий и пообщалась с горожанами.
ВИДЕО ⟩ Смотрите, как таллиннцы отмечали Масленицу!
Когда говорят пушки, то музы молчат. Эту известную поговорку можно было отнести и сегодняшним мероприятиям. Но всеми любимый праздник Масленицы никто не отменял. Хотя в этом году он прошел с новым акцентом.
Жители Ласнамяэ смогли не только отметить Масленицу, но и сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям из Украины. Одна из палаток принимала новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи.
«Спасающиеся от войны люди из Украины прибывают в Эстонию, и мы должны им помочь. Приглашаю жителей Ласнамяэ отметить Масленицу в парке Паэ, а также сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Каждый сможет внести свой вклад и пожертвовать одежду и другие предметы, которые мы затем передадим беженцам от войны», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
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