ВИДЕО ⟩ Смотрите, как таллиннцы отмечали Масленицу!

Когда говорят пушки, то музы молчат. Эту известную поговорку можно было отнести и сегодняшним мероприятиям. Но всеми любимый праздник Масленицы никто не отменял. Хотя в этом году он прошел с новым акцентом.



Жители Ласнамяэ смогли не только отметить Масленицу, но и сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям из Украины. Одна из палаток принимала новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи.