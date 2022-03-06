Гороскоп на 6 марта для всех знаков Зодиака

Овен, что-то хорошее войдет в вашу жизни через кого-то из друзей.
Телец, сегодня хороший день для покупок. Вы сможете правильно выбрать товары по соотношению цена-качество.
Близнецы, ваше настроение станет более романтичным.
Рак, вы сможете сделать покупки, которые вас порадуют и успокоят.
Лев, ближайшие два дня будут насыщены впечатлениями, обсуждениями, сменой декораций и настроений.
Дева, у вас получится научить подрастающее поколение каким-то жизненным премудростям. У них, кстати, тоже сможете чему-то внезапно научиться.
Весы, если любимый человек предложит вам нечто по-весеннему безумное, стоит согласиться.
Скорпион, этот день подходит для добрых дел и особенных теплых слов.
Стрелец, вы будете делиться интересными историями из жизни. Даже те, кто знает вас давно, услышат что-то новое и удивительное.
Козерог, с этого дня накал событий начнет спадать, сначала еле заметно. Но уже скоро станет ясен новый вектор развития важнейших сюжетов.
Водолей, в ваш знак вошли две планеты – Венера и Марс. Начинается особый период. Вы можете встретить свою любовь. Или отношения с уже знакомым человеком начнут развиваться в романтическом русле.
Рыбы, вдыхайте весенний воздух полной грудью, не бойтесь помечтать и даже немного оторваться от реальности, пишет mir24.tv.