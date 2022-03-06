Гороскоп на 6 марта для всех знаков Зодиака

Марс окажется уже не в жестком Козероге, а в Водолее – знаке мира и прогресса. И туда же переместится Венера. Эти две планеты идут в плотной связке почти до конца марта. Венера в Водолее дружелюбна и проще выражает свои чувства. С этого дня людям станет проще находить новых друзей. А те, кто был просто в дружеских отношениях, могут обнаружить, что питают друг к другу более теплые чувства.