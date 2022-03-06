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Гороскоп на 6 марта для всех знаков Зодиака

Весна. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Марс окажется уже не в жестком Козероге, а в Водолее – знаке мира и прогресса. И туда же переместится Венера. Эти две планеты идут в плотной связке почти до конца марта. Венера в Водолее дружелюбна и проще выражает свои чувства. С этого дня людям станет проще находить новых друзей. А те, кто был просто в дружеских отношениях, могут обнаружить, что питают друг к другу более теплые чувства.

Венера пробудет в Водолее до 4 апреля.

Овен, что-то хорошее войдет в вашу жизни через кого-то из друзей.

Телец, сегодня хороший день для покупок. Вы сможете правильно выбрать товары по соотношению цена-качество.

Близнецы, ваше настроение станет более романтичным.

Рак, вы сможете сделать покупки, которые вас порадуют и успокоят.

Лев, ближайшие два дня будут насыщены впечатлениями, обсуждениями, сменой декораций и настроений.

Дева, у вас получится научить подрастающее поколение каким-то жизненным премудростям. У них, кстати, тоже сможете чему-то внезапно научиться.

Весы, если любимый человек предложит вам нечто по-весеннему безумное, стоит согласиться.

Скорпион, этот день подходит для добрых дел и особенных теплых слов.

Стрелец, вы будете делиться интересными историями из жизни. Даже те, кто знает вас давно, услышат что-то новое и удивительное.

Козерог, с этого дня накал событий начнет спадать, сначала еле заметно. Но уже скоро станет ясен новый вектор развития важнейших сюжетов.

Водолей, в ваш знак вошли две планеты – Венера и Марс. Начинается особый период. Вы можете встретить свою любовь. Или отношения с уже знакомым человеком начнут развиваться в романтическом русле.

Рыбы, вдыхайте весенний воздух полной грудью, не бойтесь помечтать и даже немного оторваться от реальности, пишет mir24.tv.

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