Сб, 5.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕО ⟩ После косметической процедуры на лбу девушки выросли «рога»

Девушка с "рогами" ФОТО: скрин из ТикТока

И хотя ролик повеселил пользователей, самой девушке не смешно, пишет Topnews.

Красота требует жертв. Однако порой эта жертва слишком велика. Жительница Австралии сделала подтяжку бровей, но на такой результат она явно не рассчитывала.

Соответствующий ролик появился в TikTok.

Сделав популярную процедуру омоложения – коррекцию формы глаз Fox Eye, во время которой медики приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити, создавая эффект «лисьих глаз». Процедура проста и не требует хирургического вмешательства: под кожу вводятся из полидиоксанона с помощью прокола одной иглой под местной анестезией.

Однако что-то пошло не так, и через некоторое время после процедуры ее брови опустились до первоначального уровня, а на висках появились шишки, очень напоминающие рога.

«Эта подтяжка стала самым большим сожалением в моей жизни», — прокомментировала она видео.

«Не стоит стыдиться своих рогов, они классные!», – ответили позитивно настроенные пользователи. Но девушке совсем не нравится ее новое украшение и она планирует от «рогов» избавиться.

НАВЕРХ
Back