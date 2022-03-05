ВИДЕО ⟩ После косметической процедуры на лбу девушки выросли «рога»
И хотя ролик повеселил пользователей, самой девушке не смешно, пишет Topnews.
И хотя ролик повеселил пользователей, самой девушке не смешно, пишет Topnews.
Соответствующий ролик появился в TikTok.
Сделав популярную процедуру омоложения – коррекцию формы глаз Fox Eye, во время которой медики приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити, создавая эффект «лисьих глаз». Процедура проста и не требует хирургического вмешательства: под кожу вводятся из полидиоксанона с помощью прокола одной иглой под местной анестезией.
Однако что-то пошло не так, и через некоторое время после процедуры ее брови опустились до первоначального уровня, а на висках появились шишки, очень напоминающие рога.
«Эта подтяжка стала самым большим сожалением в моей жизни», — прокомментировала она видео.
«Не стоит стыдиться своих рогов, они классные!», – ответили позитивно настроенные пользователи. Но девушке совсем не нравится ее новое украшение и она планирует от «рогов» избавиться.