ВИДЕО ⟩ После косметической процедуры на лбу девушки выросли «рога»

Красота требует жертв. Однако порой эта жертва слишком велика. Жительница Австралии сделала подтяжку бровей, но на такой результат она явно не рассчитывала.

Соответствующий ролик появился в TikTok.

Сделав популярную процедуру омоложения – коррекцию формы глаз Fox Eye, во время которой медики приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити, создавая эффект «лисьих глаз». Процедура проста и не требует хирургического вмешательства: под кожу вводятся из полидиоксанона с помощью прокола одной иглой под местной анестезией.

Однако что-то пошло не так, и через некоторое время после процедуры ее брови опустились до первоначального уровня, а на висках появились шишки, очень напоминающие рога.

«Эта подтяжка стала самым большим сожалением в моей жизни», — прокомментировала она видео.