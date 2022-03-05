Только спокойствие! Что ждет знаки Зодиака в марте

Овен

Март должен быть максимально спокойным месяцем для Овнов. Больших потрясений и серьезных перемен вас не ожидает. Это тихое время лучше всего потратить на то, чтобы побыть с близкими, разобраться с делами, которые все это время откладывались. Возможны мелкие конфликты с близкими, но помните, что дискуссия способна разрешить любые проблемы.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов о возможных финансовых проблемах. В марте вам необходимо следить за своими тратами, стараясь контролировать все расходы. Помните, что деньги решают в этой жизни не все. Именно поэтому из-за временных проблем с финансами бить тревогу не стоит.

Зато на личном фронте все будет отлично. Если у вас еще нет второй половинки, то велика вероятность, что долгожданная встреча наконец-то произойдет.

Близнецы

Для Близнецов месяц будет непростым

От вашей неуемной энергии в марте не останется и следа. Для вас этот месяц станет периодом временной стагнации. Это может напугать, но отчаиваться не стоит. Попробуйте расслабиться и хотя бы попытаться плыть по течению. Вы не поверите, но это поможет выйти из сложного периода и снова вернуться в ресурс.

Рак

Для Раков март — это время работы над ошибками. В первые дни месяца необходимо проанализировать все недавние проблемы и разобраться в их источниках. Ну, а с середины месяца наступит время для исправления прежних ошибок. Возможно, такая работа над собой окажется болезненной, но она вам крайне необходима.

Если проблем вдруг станет слишком много, Ракам следует обратиться за помощью к близким. Март вообще будет для вас временем объединения и разрешения семейных конфликтов.

Лев

Львам необходимо сосредоточиться над решением финансовых вопросов. Это отличный период для реализации карьерных амбиций. Вы сможете получить долгожданное повышение или наконец-то смените работу на более перспективную.

А вот в личной жизни наступит абсолютное затишье. Не стоит ждать жарких свиданий или неожиданных встреч. Возможно, это даже и хорошо, ведь Львам не на что будет отвлекаться. Все их внимание сосредоточится на работе.

Дева

Девам стоит позаботиться о внутреннем балансе

Для Дев март будет максимально спокойным месяцем. Да, глобальные перемены, которых вы ждали, не произойдут. Зато у вас получится сохранить то, что уже имеется. Звезды предупреждают о небольших финансовых рисках. Именно поэтому не стоит решаться на крупные инвестиции и покупки.

Старайтесь сильно не переживать из-за тех событий, которые от вас не зависят. Помните, что даже самые тяжелые испытания рано или поздно заканчиваются, пишет Starhit.

Весы

Март для Весов — это время помощи. Попробуйте подумать о тех, кто сейчас столкнулся с большими проблемами. Решая неприятности других, вы удивительным образом найдете и выход из собственных сложных ситуаций.