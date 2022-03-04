Потап влез в разборки Тимати и Барских: «Знай, мы встретимся – и я буду стоять рядом с Максом!»

Макс Барских сказал, что больше не приедет в Россию и заявил: популярным он стал не из-за того, что его песни крутили по радио и показывали клипы на телеканалах в нашей стране. По его словам, добиться успеха он может и без русского рынка и поклонников.

На эти слова остро прореагировал рэпер Тимати. Он призвал Барских к ответу, сказал, что они скоро встретятся и поговорят друг с другом лицом к лицу.

«Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто», – сказал исполнитель хита «В клубе».

Эта перепалка в соцсетях не прошла мимо Потапа – он также решил высказаться в этом конфликте и встал на сторону исполнителя хита «Ты моя самая большая любовь». «Хочу передать привет Тимати, который обратился к Максу Барских. Знай, когда мы встретимся, а я думаю ты-то точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие как я. Так что жди, а мы увидимся», – заявил муж Насти Каменских.

Сам Тимати не стал молчать и ответил в соцсетях Потапу. «Конечно, увидимся. Рано или поздно. Как раз, давно не виделись. Удачи», – написал музыкант.

ФОТО: Instagram