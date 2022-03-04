Гороскоп на 5 марта для всех знаков Зодиака

Благоприятный день. Старайтесь серьезно относиться к любым делам, за которые беретесь, тогда вы добьетесь в них большого успеха. Может решиться проблема, в последнее время беспокоившая и вас, и ваших близких. Не исключены неожиданные предложения о работе, обещающие скорый карьерный рост. Многим Весам везет там, где дело касается денег. Удачно решатся финансовые вопросы, не исключено, что вам вернут какие-то старые долги. Вечер радует романтическими сюрпризами. Возможны и знаки внимания, которым вы будете очень рады.
Вас ждет довольно утомительный день. Дел будет больше, чем вы ожидали, и придется изменить планы, чтобы справиться со всем, что требует внимания. Порой на помощь приходят старые друзья, но даже в таких случаях многое зависит именно от вас. Радует, что усилия не оказываются напрасными: вы добиваетесь отличных результатов. Полезно учиться. Знания, полученные сегодня, наверняка пригодятся в ближайшее время. Некоторые Скорпионы раньше других получат очень важную информацию. Интуиция поможет правильно ею воспользоваться.
Не торопитесь. Сегодня даже привычные дела могут требовать больше внимания, чем обычно. Не исключено, что нужно будет вернуться к каким-то старым проектам, чтобы исправить допущенные ошибки. Хорошо проходят встречи и переговоры, не исключено, что вам предложат новую работу. Помните, что времени на размышления у вас немного, и постарайтесь побыстрее собрать всю необходимую информацию. Вторая половина дня – благоприятное время для знакомств. Вы нравитесь многим людям и легко находите к ним подход. Не исключено начало романтических историй. Отношения могут развиваться стремительно, если вы проявите инициативу.
Подходящий день для начала новых дел. Вы быстро во всем разбираетесь, добиваетесь первых успехов и с энтузиазмом двигаетесь дальше. Легко найти союзников. Часто помогают новые знакомые, и совместная деятельность может положить начало долгой дружбе. Но не торопитесь доверять тем, кто недавно поддерживал ваших соперников. К таким делам стоит присмотреться внимательнее. Будет возможность решить какие-то старые проблемы, в последнее время тревожившие близких. Часто именно у вас появляются идеи, реализация которых многое меняет к лучшему. День подходит для покупок.
Благоприятный день для решения любых вопросов, связанных с деньгами или имуществом. Даже если вы прежде были бесконечно далеки от коммерческой деятельности, сегодня будет шанс добиться в ней успеха. Удача сопутствует Водолеям и там, где требуется изобретательность. У представителей знака появляется много отличных идей. Вечер дает шанс решить личные проблемы, наладить отношения с близкими. Вы искренне интересуетесь делами окружающих, прислушиваетесь к их мнению. Люди это ценят. Многие обиды и разногласия остаются в прошлом.
Не всегда легко найти общий язык с окружающими, порой возникают очень напряженные моменты. Но вам удается не допустить конфликта, вовремя разрядить обстановку. Часто в этом помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Можно делать покупки, в том числе незапланированные; они обычно оказываются удачными. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Некоторые Рыбы смогут повидаться с друзьями, по которым скучали в последнее время. Общение окажется вдохновляющим, вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.
Велика вероятность ошибиться и преувеличить возможности