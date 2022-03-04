Гороскоп на 5 марта для всех знаков Зодиака

Овен

В начале дня важно сохранять самообладание и не строить иллюзий. Это подходящее время для самостоятельной работы; лучше сосредоточиться на понятных и полезных делах. Постарайтесь завершить то, что было начато раньше, чтобы потом не пришлось отвлекаться от более интересных занятий. Позже наступит благоприятный период для творчества и любых занятий, требующих фантазии. Часто вы предпочитаете не идти чужим путем, а искать собственные способы достижения цели. Многие эксперименты оказываются удачными. Окружающие охотно поддерживают ваши идеи.

Телец

Не всегда легко поладить с окружающими, порой возникают серьезные разногласия. Но вы ведете себя спокойно и рассудительно, не допускаете конфликтов, старайтесь сгладить острые углы и идете на компромиссы, когда это нужно. Можно добиться успехов, действуя самостоятельно. Особенно удачными оказываются те ваши проекты, к реализации которых можно подойти творчески. День обещает быть удачным с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников, выгодные сделки. Некоторые Тельцы поймут, как лучше распределиться имеющимися средствами.

Близнецы

Старайтесь не терять самообладание, даже если сегодня все будет идти не по плану. Терпение тоже пригодится: часто события развиваются совсем не так быстро, как вам хотелось бы. В первой половине дня может быть сложно ладить с окружающими, потому что они не всегда будут понимать вас правильно. Чуть позже все наладится. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми. Они поделятся интересной информацией и найдут способ вдохновить вас. Некоторых Близнецов ждут романтические сюрпризы и перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.

Рак

Этот день принесет много хорошего. Полезно проявлять инициативу и в деловой сфере, и в личных отношениях; это помогает быстрее добиться нужного результата. Не исключены интересные предложения о сотрудничестве. Некоторые Раки получат работу, о которой давно мечтали. В сфере личных отношений также преобладает влияние позитивных тенденций. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Интуиция часто помогает вам понять окружающих, догадаться, о чем они мечтают и чего опасаются. Это позволит избежать напряженных моментов, проблем в общении.

Лев

Неплохой день, интересный и приятный. Правда, он едва ли будет особенно плодотворным. Не все дела, за которые беретесь, вы сможете завершить в срок. Порой возникают разногласия на работе и дома, но речь обычно идет о мелочах и удается быстро найти решение, устраивающее всех. Полезно размышлять о будущем. Тут на смену прекрасным мечтам приходят конкретные планы. К тому же становится ясно, кто поможет их осуществить. Самое время поделиться идеями, обсудить их с возможными союзниками. Вас наверняка поддержат.

Дева