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Известный эстонский продуктовый бренд меняет название своей колбасы «Москва»

Копченая колбаса "Москва" от Maks&Moorits ФОТО: Viktor Ljubarets

Эстонская торговая марка Maks&Moorits объявила о решении изменить наименование одной из самых известных и традиционных копченых колбас «Москва».

В связи с войной, начатой Россией, эстонский бренд мясной индустрии решил, что копченая колбаса «Москва» заслуживает своего эстонского названия, и отныне вы сможете найти полюбившийся продукт на полках магазинов под названием «Тоома».

«Мы сделаем все возможное, чтобы копченая колбаса Tooma попала на полки магазинов как можно скорее. Уточняем, что потребуется некоторое время для замены новой упаковки и этикеток, поскольку мы также должны учитывать возможности наших партнеров по упаковке. Это длительный процесс, но решение принято, и на нашем заводе продолжается работа по внесению изменений», - поясняется в публикации Maks ja Moorits в социальных сетях.

С 25 февраля также прекращено производство вареной колбасы «Москва». Вместо нее потребителей скоро порадует «Леммикворст» - колбаса, которая появится в магазинах в ближайшие недели.

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