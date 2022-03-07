Дорог не подарок, а дорого внимание. Так ли это? В преддверии Международного женского дня 8 Марта мы решили узнать мнение наших русских знаменитостей и задали им вопрос: говорит ли стоимость подарка об отношении мужчины к женщине?
Знак любви или формальность? Что думают русские знаменитые люди Эстонии о важности подарка для женщины
Член Всемирного Клуба Одесситов Райво Райдам
- Думаю, что практически ни о чем стоимость подарка не говорит. Разве вообще в подарках дело? У всех все по-разному и многое зависит от возможностей мужчины.
Актер Русского театра Александр Ивашкевич
- Внимание и забота, которые мужчина уделяет женщине - лучшее, что может получить женщина в подарок, особенно, если это не ограничивается одним 8 Марта.
Художник-абстракционист Сергей Инкатов
- Отношение нельзя оценить в стоимости подарка ни в какой из праздничных дней. 8 Марта один раз в году, а отношения длятся гораздо дольше. Соревноваться в стоимости подарков, на мой взгляд - это дурновкусие. Желаю, чтобы праздничные ощущения этого дня были чаще в жизни и женщин, и мужчин. Говорите друг другу хорошие слова, дарите цветы и подарки, украшайте свою жизнь красотой и, конечно, любите!
Радио- и телеведущий Максим Милованов
- Разумеется, стоимость подарка говорит о том, насколько сильно мужчина ценит отношения с этой женщиной, насколько сильно он ее любит. Однако у разных мужчин и разное понятие о дороговизне подарка. Но я не жалею денег на свою женщину и всегда выбираю для нее подарки подороже. Любая женщина хочет чувствовать и получать много внимания, включая и дорогие подарки. И, мужики, не только 8-го марта. Помните об этом.
Музыкант и промоутер Юрий «Юрбан» Новиков
- Ничего не говорит! Стоимость подарка может сказать о толщине кошелька мужчины, но не более. Скорее, женщина должна понимать, чего ждать от мужчины, и если её ожидания не оправдываются, то мужчине, вероятно, придётся несладко. Конечно, каждая любимая ждёт от своего возлюбленного ту самую звезду с неба, и у каждого она своя. Тут очень важно, чтобы эта условность совпадала в умах обеих сторон, и тогда всё получится и всё будет красиво, все будут довольны и счастливы. Признаюсь, это нелегко. Даже у меня бывали промахи.
Сомелье и главный учредитель компании Carré d'Or,Мария Люлль-Гизони
- Не стоимость подарка говорит об отношении мужчины к женщине, а внимание и само отношение. Ты можешь подарить очень дорогой подарок и при этом не любить женщину, а можешь подарить только цветы, и при этом любить.
Радиоведущая Юлия Календа
- Я никогда не оценивала подарок по его стоимости. Не выпрашивала, не намекала мужчине, мол, а вот эта сумочка, ах, как хороша! Я ценю своего мужчину не за его подарки, все материальное неважно, важно отношение, доверие, любовь. «Миллион алых роз» не моя история. Помните? Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы... У него был дом, значит, и земля. Посадил бы розы, вырастил - и дом сохранил, и даму удивил. Шучу, конечно, мужчинам свойственно бравировать, но на последние деньги этого точно делать не надо. Для меня красивый ужин, приготовленный мужем, в 100 раз краше любой побрякушки, тепло и надежное плечо - это и есть самый главный подарок в жизни.
Телеведущая ETV+, тренер студии «Спикер на пике» Елена Соломина
- Думаю, что стоимость подарка вообще не говорит об отношении мужчины к женщине. Можно сделать дорогой подарок с холодным сердцем, можно сделать не очень дорогой, но продать последние штаны. Об отношении говорят совсем другие вещи - слушает ли тебя мужчина, говорит ли о важных для тебя вещах. Если он гордится тобой и поддерживает, а ты им, то стоимость подарка имеет второстепенное значение. Но красивый букет наверняка обрадует каждую женщину.
Программный директор Народного Радио и DFM Эстония Алексей Исаченко
- Стоимость подарка не самый главный фактор. Главное, какие эмоции вызовет ваш подарок. Если ты смог подарить эмоции, если слезы радости в глазах, то это намного сильнее запомнится, чем последняя модель айфона.
Фотограф Ольга Макина:
- На мой личный взгляд, стоимость подарка ничего не говорит. Можно дарить машины и сумки «Биркин» и быть сатрапом, нарциссом и абьюзером, изменяя направо и налево, а можно дарить духи «Ландыш Серебристый» и быть при этом любящим мужем, хорошим отцом и приносить зарплату в дом. Это я так, схематично, но идея понятная. Я сама люблю подарки от души и в тему. Но это, наверное, потому что Baccarat Rouge я сама себе могу себе купить к 8 Марта. Исчерпывающе тема 8 Марта раскрыта в одноименном клипе группы Ленинград. Обожаю его.
Журналист и ведущая Радио 4 Екатерина Вайсер
- Я думаю, что об отношении мужчины к женщине говорят его поступки. Поэтому далеко не всегда можно поставить знак равенства между ценой подарка и отношением человека к тебе. Если женщина давно мечтала о дорогих сережках с бриллиантами и вдруг получила их в подарок от своего мужчины, то это, в первую очередь, значит, что он был внимателен к её желанию и щедр. Но если мужчина подарил, допустим, женщине книгу, которая стоит совсем немного, но которую она долго искала и не находила, то это говорит о том, что мужчина не просто был внимателен к любимой, но еще и настойчивым в своих действиях, так как приложил усилия, чтобы эту книгу найти. Словом, контекст важнее, чем количество денег, потраченных на подарок.
Дизайнер Татьяна Тридворнова
- Дело не в женщине, а в мужчине. И он не обязательно должен быть богатым. Мужчина должен быть щедрым. Я знаю много богатых мужчин, но они не совершают цветочных безумств ради женщины. И знаю парней, которые не так богаты, но придумывают для своих женщин чудесные истории: 101 розу и мишку, сердце из цветов... Они в первую очередь хотят поразить! Мне кажется, именно такие мужчины любят. Ведь безделица в пару карат может быть формальностью, а охапка полевых цветов и праздничное настроение, с которым мужчина все преподнесет, может быть самым лучшим подарком! Но самая большая ошибка - не дарить подарки.