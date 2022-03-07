Знак любви или формальность? Что думают русские знаменитые люди Эстонии о важности подарка для женщины

Член Всемирного Клуба Одесситов Райво Райдам

- Думаю, что практически ни о чем стоимость подарка не говорит. Разве вообще в подарках дело? У всех все по-разному и многое зависит от возможностей мужчины.

Райво Райдам Фото: личный архив

Актер Русского театра Александр Ивашкевич

- Внимание и забота, которые мужчина уделяет женщине - лучшее, что может получить женщина в подарок, особенно, если это не ограничивается одним 8 Марта.

Фото: Фото автора

Художник-абстракционист Сергей Инкатов

- Отношение нельзя оценить в стоимости подарка ни в какой из праздничных дней. 8 Марта один раз в году, а отношения длятся гораздо дольше. Соревноваться в стоимости подарков, на мой взгляд - это дурновкусие. Желаю, чтобы праздничные ощущения этого дня были чаще в жизни и женщин, и мужчин. Говорите друг другу хорошие слова, дарите цветы и подарки, украшайте свою жизнь красотой и, конечно, любите!

Фото: Фото из личного архива

Радио- и телеведущий Максим Милованов

- Разумеется, стоимость подарка говорит о том, насколько сильно мужчина ценит отношения с этой женщиной, насколько сильно он ее любит. Однако у разных мужчин и разное понятие о дороговизне подарка. Но я не жалею денег на свою женщину и всегда выбираю для нее подарки подороже. Любая женщина хочет чувствовать и получать много внимания, включая и дорогие подарки. И, мужики, не только 8-го марта. Помните об этом.

Максим Милованов Фото: Фото из личного архива

Музыкант и промоутер Юрий «Юрбан» Новиков

- Ничего не говорит! Стоимость подарка может сказать о толщине кошелька мужчины, но не более. Скорее, женщина должна понимать, чего ждать от мужчины, и если её ожидания не оправдываются, то мужчине, вероятно, придётся несладко. Конечно, каждая любимая ждёт от своего возлюбленного ту самую звезду с неба, и у каждого она своя. Тут очень важно, чтобы эта условность совпадала в умах обеих сторон, и тогда всё получится и всё будет красиво, все будут довольны и счастливы. Признаюсь, это нелегко. Даже у меня бывали промахи.

Фото: Фото из личного архива

Сомелье и главный учредитель компании Carré d'Or,Мария Люлль-Гизони

- Не стоимость подарка говорит об отношении мужчины к женщине, а внимание и само отношение. Ты можешь подарить очень дорогой подарок и при этом не любить женщину, а можешь подарить только цветы, и при этом любить.

Мария Люлль-Гизони Фото: Фото из личного архива

Радиоведущая Юлия Календа