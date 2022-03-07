У ВОДЫ РОССИЙСКОЕ ЛИЦО ⟩ Вслед за солью и содой из продажи изъяли грузинскую «Боржоми»

На какое-то время опустели полки с солью, содой, некоторыми крупами, книгами и российской прессой. Как выяснилось, каким-то образом под удар попала и любимая многими грузинская минеральная вода «Боржоми».

Мы узнали у представителей крупнейших торговых сетей Эстонии, чем планируется заменить изъятые товары, уничтожат ли их, и когда можно ожидать возвращения российской продукции и минералки "Боржоми".

Руководитель ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс:

Катрин Батс Фото: Erakogu

«В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что доля российских и белорусских товаров во всем ассортименте Rimi была не велика – около 1 процента. Таким образом, места на полках опустели лишь на время. При этом среди товаров не было ничего, что вызвало бы дефицит жизненно необходимых продуктов питания.

Стоит добавить, что наш многолетний опыт работы на розничном рынке показал, что незаменимых продуктов не бывает. Таким образом, мы скоро обязательно найдем замену всем этим товарам.

Что касается изъятых товаров, мы решили пожертвовать свежую продукцию в Продуктовый банк, чтобы они не пропали. Долгохранящиеся продукты останутся на складе, по ним еще не принято решение, и мы действительно не можем сказать, когда они снова могут вернуться в продажу».

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тия Шапель:

«Мы не заметили в наших магазинах, чтобы люди в связи с последними событиями стали запасаться продуктами активнее, чем обычно.

Да, спрос на сухие продукты в некоторой степени увеличился, но увеличение объемов их продаж далеко от того бума, который сопровождал начало пандемии коронавируса в марте 2020 года. Скорее, это нормальный рост продаж, с которым мы справляемся. Кроме того, в настоящее время у нас есть много выгодных специальных предложений, которые привлекли в магазины Maxima больше людей, чем обычно.

Тия Шапель Фото: Maxima Eesti

Гречка относится к числу сухих веществ, спрос на которые за последнюю неделю несколько увеличился, но после изъятия российской и белорусской продукции гречка по-прежнему доступна в наших магазинах во всех ценовых категориях. У нас, как у розничной сети, достаточно запасов товаров, поэтому потребителям не нужно запасаться каким-то большим количеством продуктов. Они будут доступны в наших магазинах в ближайшие недели так же, как и раньше.

Потребителей просят отнестись с пониманием, что при изъятии российских и белорусских товаров розничные сети по всей Европе должны пересматривать и реорганизовывать свой ассортимент, поэтому замена этих товаров в том же ценовом диапазоне может занять некоторое время.

Подчеркнем, что в магазинах Maxima такой шаг не привел к дефициту ни в одной категории, у нас есть альтернативы для всех перечисленный товаров. Это касается также гречки, соли, соды и чая, которые можно как и прежде найти в наших магазинах.