Последнюю неделю многие магазины Эстонии в срочном порядке начали изымать из продажи российские товары.
У ВОДЫ РОССИЙСКОЕ ЛИЦО ⟩ Вслед за солью и содой из продажи изъяли грузинскую «Боржоми»
На какое-то время опустели полки с солью, содой, некоторыми крупами, книгами и российской прессой. Как выяснилось, каким-то образом под удар попала и любимая многими грузинская минеральная вода «Боржоми».
Мы узнали у представителей крупнейших торговых сетей Эстонии, чем планируется заменить изъятые товары, уничтожат ли их, и когда можно ожидать возвращения российской продукции и минералки "Боржоми".
Руководитель ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс:
«В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что доля российских и белорусских товаров во всем ассортименте Rimi была не велика – около 1 процента. Таким образом, места на полках опустели лишь на время. При этом среди товаров не было ничего, что вызвало бы дефицит жизненно необходимых продуктов питания.
Стоит добавить, что наш многолетний опыт работы на розничном рынке показал, что незаменимых продуктов не бывает. Таким образом, мы скоро обязательно найдем замену всем этим товарам.
Что касается изъятых товаров, мы решили пожертвовать свежую продукцию в Продуктовый банк, чтобы они не пропали. Долгохранящиеся продукты останутся на складе, по ним еще не принято решение, и мы действительно не можем сказать, когда они снова могут вернуться в продажу».
Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тия Шапель:
«Мы не заметили в наших магазинах, чтобы люди в связи с последними событиями стали запасаться продуктами активнее, чем обычно.
Да, спрос на сухие продукты в некоторой степени увеличился, но увеличение объемов их продаж далеко от того бума, который сопровождал начало пандемии коронавируса в марте 2020 года. Скорее, это нормальный рост продаж, с которым мы справляемся. Кроме того, в настоящее время у нас есть много выгодных специальных предложений, которые привлекли в магазины Maxima больше людей, чем обычно.
Гречка относится к числу сухих веществ, спрос на которые за последнюю неделю несколько увеличился, но после изъятия российской и белорусской продукции гречка по-прежнему доступна в наших магазинах во всех ценовых категориях. У нас, как у розничной сети, достаточно запасов товаров, поэтому потребителям не нужно запасаться каким-то большим количеством продуктов. Они будут доступны в наших магазинах в ближайшие недели так же, как и раньше.
Потребителей просят отнестись с пониманием, что при изъятии российских и белорусских товаров розничные сети по всей Европе должны пересматривать и реорганизовывать свой ассортимент, поэтому замена этих товаров в том же ценовом диапазоне может занять некоторое время.
Подчеркнем, что в магазинах Maxima такой шаг не привел к дефициту ни в одной категории, у нас есть альтернативы для всех перечисленный товаров. Это касается также гречки, соли, соды и чая, которые можно как и прежде найти в наших магазинах.
Maxima известно, что владельцем известной всем минеральной воды грузинского происхождения «Боржоми» на самом деле является российская компания, попавшая под санкции. Поэтому мы приняли решение убрать воду «Боржоми» из всех своих 83 магазинов в Эстонии уже 28 февраля. Последние магазины убрали ее из ассортимента вечером в 1 марта.
Мы постоянно отслеживаем список лиц и компаний, подпадающих под санкции Европейского Союза, и незамедлительно реагируем на изменения».
Руководитель отдела коммуникаций сети магазинов Prisma Кристийна Тамберг:
«Из магазинов изъяты товары российского и белорусского происхождения, потому что любые военные действия несовместимы с нашими ценностями и мировоззрением и неприемлемы для нас.
Ассортимент продукции Prisma и сеть поставщиков широки, и ни одна категория товаров не осталась незаполненной из-за изъятой продукции. Наш отдел закупок также активно работает над поиском новых замещающих товаров из других стран. У нас есть доступ к обширной сети поставок материнской компании S-Group.
Соль, чай и гречка по-прежнему есть в Prisma, Россия не является их единственным производителем, они также поставляются из других стран. В нашем ассортименте есть несколько разновидностей соли торговой марки Meira, а также несколько разновидностей гималайской соли и прочие варианты. Прилагаю ссылку на текущий выбор гречки в ePrisma: prismamarket.ee.
В нашем ассортименте также есть альтернатива пищевой соде – Rainbow, а отдел закупок Prisma ищет и другие варианты.
Пока в магазине есть пробелы на некоторых полках из-за изъятия российских товаров, ведется работа по их скорейшему заполнению товарами из других стран происхождения. Поставки товаров происходят ежедневно, также ежедневно пополняются полки.
Изъятые с полок продукты мы пожертвовали Продуктовому банку, а средства гигиены передаются Эстонскому Красному Кресту – они помогают жителям Украины.
Несмотря на то что источник минеральной воды «Боржоми» находится в Грузии, фирма-производитель имеет российское происхождение».