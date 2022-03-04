Тимати: «Меня проклинают, желают смерти мне, моей семье, родным и близким»

«Меня проклинают, желают смерти мне лично, моей семье, родным и близким. Из обращений о помощи и дискуссий о происходящей ситуации в достаточно тактичной форме высказываний за неделю все это превратилось в угрозы и бесконечный поток ненависти, хотя я не являюсь профессиональным политиком или государственным деятелем.

В отличие от многих наших селебов, не имеющих своей позиции, в панике ищущих, какую бы формулировку повыгоднее подобрать, чтобы своей жопой усидеть на всех стульях, у меня она есть, была и будет четкой в отношении своей Страны.

Я был, есть и буду гражданином России», – указал артист.

Он отметил, что родился и прожил всю жизнь в Москве. Он всем сердцем любит свою страну и любить ее не перестанет ни при каких условиях.

«Я никогда не стеснялся и никогда не буду стесняться того, что я гражданин России, хоть по национальности я далеко не славянин. Я и есть носитель и часть культурного кода своей страны, и даже если весь мир от меня отвернется – им быть не перестану!» – подчеркнул Тимати.

Он также высказался в отношении Украины: «Я абсолютно понимаю, почему вы мне все это пишете и что на самом деле происходит внутри вашей страны. Не хочу углубляться в десятки исторических фактов, которые привели к тому, что сейчас происходит – это просто бесполезно. Но те, кто действительно разбирается в новейшей истории и геополитике, четко понимают, чье это мощнейшее лобби и кто это все это финансировал».

Тимати заметил, что сейчас ситуация кажется неисправимой. Он объяснил, что это вынужденная мера, принятая руководством его страны в ответ на ряд действий, принятых годами ранее другими руководствами.

Он указал, что ни в коем случае не оправдывает военные действия: «Ни у одной войны не может быть оправданий, и ни одна жизнь невинного человека этого не стоит. Я до сих пор не могу поверить, что у тех, кто хотел это спровоцировать, все-таки получилось. Все это закончится, но никто ничего не забудет, кто-то очень долго, кто-то навсегда».

Артист добавил, что он очень любил и любит Украину, а также людей там. Он сожалеет, что народы вот так столкнули и не смогли найти компромисс.

«Я никогда не испытывал к вам ненависти и никогда ее испытывать, уверен, не буду. Мы, безусловно, вообще в разных условиях смотрим на вещи сейчас, поэтому понимания я в вас не найду и вы моего, наверное, не ищете тоже. Кто в чем правильно сейчас себя проявил и как поступил, рассудит только история. Мне искренне очень жаль, что все это происходит и именно так», – написал Тимати.

Он объяснил, что сегодня каждый представляет свою страну и ее сторону, и призвал найти компромисс. Артист указал, что не надо слать на*уй наш корабль, ведь это лишь приведет к тому, что вам ответят тем же. Так решения не найти.

«Чем раньше мы поймем, кому на самом деле все это выгодно и кто нас столкнул лбами, тем раньше мы все это прекратим», – подытожил он.