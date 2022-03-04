Главный враг в Масленицу: какие начинки для блинов могут убить

В Масленицу главное украшение праздничного стола — блины. Некоторые люди предпочитают есть их всю Масленичную неделю, не догадываясь о том, что переизбыток употребления очень опасен. Гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, чем опасны и к каким болезням могут привести начинки для блинчиков.

Чем опасны блины

При употреблении любимого праздничного блюда необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не навредить собственному здоровью.

Помните, что блины — высококалорийное блюдо с высоким гликемическим индексом. Специалисты не рекомендуют употребление более двух-трех блинов в сутки людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): холециститом или панкреатитом. Также злоупотребление блинами не рекомендуют людям с сахарным диабетом и ожирением.

«Блины — продукт скоропортящийся. Срок годности их небольшой: стопка блинов, которую только что испекли и оставили на столе — через несколько часов в ней начинает активно развиваться патогенная флора», — предупреждает врач.

Употребление такого блюда через сутки может спровоцировать достаточно тяжелую интоксикацию. Особенно интоксикации подвержены дети, поэтому самым маленьким членам семьи рекомендовано есть только приготовленные блинчики.

Чем опасны начинки блинов

Сгущенное молоко и варенье сильно повышают калорийность блинов и гликемический индекс.

«Лучше все-таки правильно использовать ягоды в свежем виде, либо же замороженные ягоды. Это принесет больше пользы нашему организму», — уверена Елена Тюльпина.

Многие любят блинчики с творогом. Важно помнить, что сам по себе творог — скоропортящийся продукт. При добавлении его в блины сроки годности снижаются, поэтому добавляем творог в блюдо непосредственно перед употреблением.

При употреблении мясной начинки важно помнить: мясо, которое не прошло термическую обработку, будет содержать патогенную флору. Стоит быть внимательным при употреблении вяленого, копченого и соленого мяса.

То же правило распространяется на рыбные начинки, утверждает гастроэнтеролог. Мы используем много рыбных продуктов, которые не проходят термическую обработку — та же соленая рыба.

«Очень часто можно спровоцировать отравление употреблением в пищу икры, молоки, печени рыбы. Это продукты, которые не проходят термическую обработку. В них содержится достаточно большое количество патогенной флоры», — рассказывает эксперт.