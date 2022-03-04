Тимати – Максу Барских: «Ты забыл, с чьей ложки жрал все эти годы?!»

Макс Барских, проживающий в Киеве, в социальных сетях подробно освещает происходящее в городе. Также он постоянно записывает обращения к российским поклонникам, призывая их остановить происходящее.

Иногда риторика Макса оказывается слишком агрессивной. «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — заявил Барских.

Разумеется, такая позиция возмутила многих российских артистов. Одной из первых свое сообщение Максу записала Слава, призвавшая певца следить за языком. Следом высказался и Тимати. Он записал долгое обращение к оппоненту. «Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто», — подчеркнул Тимати.

Фанаты разделились. Разумеется, нашлись те, кто встал на сторону Барских, но большинство российских пользователей Сети все-таки поддержали Тимати.