Тимати – Максу Барских: «Ты забыл, с чьей ложки жрал все эти годы?!»
Тимати резко ответил на критику Макса Барских. Ранее украинский артист написал негативный пост, адресованный жителям России, пишет «Стархит».
Тимати резко ответил на критику Макса Барских. Ранее украинский артист написал негативный пост, адресованный жителям России, пишет «Стархит».
Макс Барских, проживающий в Киеве, в социальных сетях подробно освещает происходящее в городе. Также он постоянно записывает обращения к российским поклонникам, призывая их остановить происходящее.
Иногда риторика Макса оказывается слишком агрессивной. «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — заявил Барских.
Разумеется, такая позиция возмутила многих российских артистов. Одной из первых свое сообщение Максу записала Слава, призвавшая певца следить за языком. Следом высказался и Тимати. Он записал долгое обращение к оппоненту. «Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто», — подчеркнул Тимати.
Фанаты разделились. Разумеется, нашлись те, кто встал на сторону Барских, но большинство российских пользователей Сети все-таки поддержали Тимати.
Сейчас многие знаменитости конфликтуют друг с другом из-за разных политических позиций. Травле подвергались российские звезды, чьи номера телефонов намеренно опубликовали в Интернете. Упреки в свой адрес слышат и украинские артисты, которые еще недавно работали в обеих странах.