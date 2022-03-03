ГДЕ ТЫ?! ⟩ В субботу в Таллинне выступит группа «Инфинити»

Коллектив образовался в 1999 году и первоначально назывался «Черное и белое». В двухтысячных музыканты начали выступать в жанре электронной танцевальной музыки. Они написали несколько песен, однако особой популярности ни одна из них не получила. В состав группы входят Таня Инфинити (солистка, автор музыки и слов) и Алексей Кутузов (композитор, саунд-продюсер, DJ).

Спустя годы тщетных попыток пробиться в российский шоу-бизнес, «Инфинити» выпустили трек «Где ты». Именно эта песня впоследствии стала визитной карточкой группы. Почти месяц она держалась на первых местах российских чартов, а рингтон этого сингла купили почти миллион слушателей. Следом за треком вышел и одноименный альбом «Где ты», который получил золотой статус в России.

Но на одной песне группа не остановилась. Дальше пошли новые хиты — «Слезы-вода», «Замечталась», «Ты мой герой» и другие, долгое время крутившиеся на топовых радиостанциях.

Программа

Концерт пройдет 5 марта в клубе MJClub по адресу Парда 9, в Таллинне.

Двери откроются в 19:00. Мероприятие продлится с 19:00 до 23:00.



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