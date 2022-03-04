В ОЖИДАНИИ РЕВИЗОРА ⟩ Похождения Чичикова во всей красе: в Русском театре премьера бессметрных «Мертвых душ»

Более 70-ти лет назад в роскошном зале кинотеатра «Глория Палас» открылся занавес, неожиданно обнаживший не экран, а театральную сцену, с которой зазвучали живые голоса. Так, в 1948 году в Эстонии обрёл свой дом Русский театр. Страница за страницей писалась его история, чередовались успехи и поражения, сменялись поколения актёров, беззаветно отдавали театру любовь и силы работники закулисья. Бессмертный первый том «Мёртвых душ» Николая Гоголя хранил в себе своих помещиков и чиновников долгие годы, и безропотно ждал.

Премьера в Русском театре, «Мертвые души» ФОТО: Промо

На вопрос почему решили поставить именно «Мертвые души», режиссер сказал, что этот спектакль никогда не ставился на сцене Русского театра, и произведение ждало своего часа, для того, чтобы быть представленным публике. Для самого режиссера это первая встреча с Николаем Гоголем и его произведением.

По мнению Нюганена, Гоголь был довольно критичен к происходящему в России, в частности к тем темам, о которых он писал. А писал он за рубежом, да и по национальности - украинец.

О сложностях работы над постановкой спектакля режиссер откровенно рассказал: «Боялся, что будет гораздо сложнее, но эта работа дается легко. Всю драматизацию написал сам и сделал это впервые на русском языке. Читал, глубоко вникал в материал, писал свою инсценировку, что очень помогает в творческом процессе».

Актриса Лидия Головатая рассказала о главных качествах жены Прокурора, которую она играет: «Пожилой, восторженный человек, но ей хочется быть на одной волне с молодыми - влюбляться, быть в центре событий. Эту роль придумал сам режиссер, ведь у Гоголя ее как таковой нет», - рассказала актриса. Более 50 лет Лидия Головатая служит в театре и поделилась с нами своими эмоциями: «Мы с большим интересом следили за творчеством Эльмо Нюганена и мечтали о том, что когда-нибудь он сделает постановку и на сцене Русского театра. И это произошло».

Для актера Русского театра Ильи Нартова, играющего роль помещика Манилова, «Мертвые души» - это история про преступление, на которое решается человек. Соблазн получить что-либо в виде легкой наживы в какой-то степени имеет отношение к каждому человеку.

Илья выразил надежду, что этот спектакль будет интересен зрителю. Просто потому, что это Гоголь, который актуален в любое время и в наши дни тоже. А благодаря режиссеру Эльмо Нюганену интерпретация« Мертвых душ» будет очень человеческой, современной и настоящей.

Да, многое в этой истории впервые, но только теперь кажется, что так всё и должно было сойтись: лёгкость почерка при серьёзности мысли Нюганена и неповторимый гоголевский стиль.