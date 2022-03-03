Литература на русском языке исчезла с полок магазинов Prisma

«Торговая сеть Prisma убрала с полок русскоязычные книги. Вы совсем решили отвернуться от русских? – с тревогой задается вопросом Кристийна Каллас в социальных сетях. – У нас проживает около 400 000 граждан, для которых русский язык – родной, и все они являются нынешними или будущими клиентами Prisma, которых торговая сеть сейчас дискриминирует».

Кристийна объясняет, что книги не похожи на соль или водку, что нельзя просто выбрать продукт другой компании.

«Я бы еще поняла, если бы Prisma объявила, что не планирует больше закупать книги, выручка от которых идет в Россию: это еще было бы понятно и объяснимо. Но такое действие неприемлемо. На месте русских я бы бойкотировала магазины Prisma в будущем... Что дальше? Закроем все русские детские сады и школы?»

С мнением Кристийны согласна русская жительница Эстонии Хелен (имя изменено). Хелен понимает, что хотят нанести урон российской экономике. «Но как насчет еды? Будет ли она отправлена в Украину для нуждающихся? Еда – есть еда», – спрашивает она.

Хелен подчеркивает, что нельзя начинать ненавидеть и уничтожать русских и их культуру. «Войну начал глава государства, который слишком долго находится у власти и пытается вписать себя в историю. Мы не должны направлять свой гнев против русских, живущих в Эстонии. В конце концов, мы же не ненавидим русских за их национальность», – объясняет она.

«Мы не можем изменить тот факт, что русский язык существует. Как поможет ситуации, например, изъятие с прилавков русскоязычной художественной литературы? Почему должен страдать маленький ребенок, который читает детские книги на русском языке? Выучить эстонский язык нелегко, особенно если дома на нем не говорят», – отмечает она.

Хелен понимает, что бизнес есть бизнес, и что такие шаги, конечно, повлияют на экономику РФ, но она считает, что мы должны мыслить немного шире: «Особенно страдают русские люди, молодежь. Мы не выбираем, где и в какой культуре рождаемся».

Prisma: это точно не вопрос языка или культуры

«Prisma прекратила продажу товаров российского и белорусского происхождения в своих магазинах, потому что любые военные действия не соответствуют нашим ценностям и мировоззрению и являются неприемлемыми. Это решение до сих пор поддерживалось отзывами наших клиентов», – говорит руководитель отдела коммуникаций и бизнеса торговой сети Prisma Кристийна Тамберг.

По словам Тамберг, это коснется только публикаций российского производителя: «Но это, конечно, не вопрос языка или культуры – русскоязычные книги, произведенные в Эстонии, конечно, останутся в продаже».

По ее словам, магазин также активно работает над тем, чтобы как можно быстрее пополнить ассортимент: «Доля российских товаров в ассортименте Prisma составляла менее одного процента, поэтому ни в одной важной товарной группе нет ситуации, когда нельзя найти замену в виде других товаров».

Но что будет с продуктами, убранными с прилавков? «Это зависит от конкретного продукта – например, в случае гигиенических товаров мы сотрудничаем с Эстонским Красным Крестом и жертвуем им, а в случае продуктов питания мы сотрудничаем с Эстонским продовольственным банком».

Литература на русском языке также исчезла с полок Selver. «Русскоязычная литература, которую изъяли с продажи, поступала в Selver через Lehepunkt OÜ. Эти и другие изъятые товары будут возвращены поставщикам», – объясняет менеджер по коммуникациям торговой сети Selver Риво Вески.