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VIDEO ⟩ Почти 90 000 просмотров: эстонский тиктокер поет, что он думает о Путине и Лукашенко

Hunt или Андрус Мулд ФОТО: Pressifoto

В TikTok бьет рекорды клип, в котором своими словами названы действия Путина и Лукашенко, а украинский лидер Зеленский считается легендой, пишет Elu24.

Видео опубликовалв TikTok пользователь Muusikhunt, гражданин по имени Андрус Мулд, который под гитару резко и однозначно высказывает свое мнение и о Путине, и о Лукашенко, и о Зеленском.

Клип собрал более 88 500 просмотров за два дня. У него 1300 репостов, почти 4000 лайков и почти 350 комментариев.

Смотрим!

@muusikhunt

🇺🇦

♬ original sound - Andrus Muld

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