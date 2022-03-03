VIDEO ⟩ Почти 90 000 просмотров: эстонский тиктокер поет, что он думает о Путине и Лукашенко
В TikTok бьет рекорды клип, в котором своими словами названы действия Путина и Лукашенко, а украинский лидер Зеленский считается легендой, пишет Elu24.
В TikTok бьет рекорды клип, в котором своими словами названы действия Путина и Лукашенко, а украинский лидер Зеленский считается легендой, пишет Elu24.
Видео опубликовалв TikTok пользователь Muusikhunt, гражданин по имени Андрус Мулд, который под гитару резко и однозначно высказывает свое мнение и о Путине, и о Лукашенко, и о Зеленском.
Клип собрал более 88 500 просмотров за два дня. У него 1300 репостов, почти 4000 лайков и почти 350 комментариев.
Смотрим!