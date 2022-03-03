ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, что происходило на открытии магазина Lidl в Ласнамяэ

Накануне вечером во многих фейсбуковских группах начались дискуссии о том, во сколько надо занимать очередь - в шесть утра или в семь, что стоит покупать в Lidl, а мимо чего пройти мимо, будет ли в магазинах гречка-соль-спички-тушенка, можно ли покупать неограниченное количество продуктов или введут какой-либо лимит, есть ли в магазинах эстонские товары.