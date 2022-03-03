ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, что происходило на открытии магазина Lidl в Ласнамяэ
Сегодня в Эстонии в 8 утра открылись магазины немецкой сети Lidl. Как и ожидалось, люди выстроились в очередь за дешевыми продуктами.
Сегодня в Эстонии в 8 утра открылись магазины немецкой сети Lidl. Как и ожидалось, люди выстроились в очередь за дешевыми продуктами.
Накануне вечером во многих фейсбуковских группах начались дискуссии о том, во сколько надо занимать очередь - в шесть утра или в семь, что стоит покупать в Lidl, а мимо чего пройти мимо, будет ли в магазинах гречка-соль-спички-тушенка, можно ли покупать неограниченное количество продуктов или введут какой-либо лимит, есть ли в магазинах эстонские товары.
Наибольшим спросом в день открытия пользуется рыба, а не гречка.
Руководство Lidl было готово к столпотворениею, собственно, очереди в магазины есть во многих странах, например, в той же Испании, и не только в день открытия. Даже спустя полчаса полсе открытия магазинов очередь на улице сохранялась, но не слишком большая.