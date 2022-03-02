ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Sveta Baar прошел благотворительный концерт в поддержку Украины

«Наш друг Якопо Бертелли несколько дней назад выступал в России и оказался там в ловушке из-за начала войны и ограничений воздушного пространства. Мы привезли Якопо в Эстонию через сухопутную границу, он выступит в баре Sveta Baar со своим сольным проектом M!R!M. Концерт благотворительный, вход без билетов. Вы можете сделать пожертвование на входе как наличными, так и картой, а все вырученные средства будут направлены в НКО Ukraina Heaks», – говорится в описании мероприятия, которое состоялось вчера вечером Sveta Baar в Таллинне.