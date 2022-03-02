ФОТО ⟩ Сколько дней нужно, чтобы цена бензина достигла двух евро?
Цены на топливо продолжают стремительно расти. На днях стоимость горючего на эстонских заправках вновь подскочила.
Цены на топливо продолжают стремительно расти. На днях стоимость горючего на эстонских заправках вновь подскочила.
Сегодня утром на заправках Olerex и Neste, расположенных в Таллинне на бульваре Сыпрузе, цена 95-го бензина была 1,749 евро за литр, 98-го – 1,1799 евро и дизеля – 1,589 евро.
Похоже, что такими темпами стоимость литра может достигнуть 2 евро уже в этом месяце. Что вы думаете по этому поводу?