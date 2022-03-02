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ФОТО ⟩ Сколько дней нужно, чтобы цена бензина достигла двух евро?

02.03.2022, Таллинн. Neste. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Цены на топливо продолжают стремительно расти. На днях стоимость горючего на эстонских заправках вновь подскочила.

Сегодня утром на заправках Olerex и Neste, расположенных в Таллинне на бульваре Сыпрузе, цена 95-го бензина была 1,749 евро за литр, 98-го – 1,1799 евро и дизеля – 1,589 евро.

Похоже, что такими темпами стоимость литра может достигнуть 2 евро уже в этом месяце. Что вы думаете по этому поводу?

02.03.2022, Таллинн. Neste. Olerex. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
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