СПИСОК ⟩ Эстонка из Киева перечислила вещи, которые срочно нужно отправить в столицу Украины
Эстонка Йоханна-Мария, чей муж находился в Киеве, поделилась в социальных сетях списком вещей, которые сейчас крайне необходимы в столице Украины.
Эстонка Йоханна-Мария, чей муж находился в Киеве, поделилась в социальных сетях списком вещей, которые сейчас крайне необходимы в столице Украины.
«Через моего мужа Виталия мы получили список вещей, которые срочно нужны в Киеве», – пишет эстонка в Facebook. За первые четыре часа публикацией женщины поделились почти тысячу раз.
«Пожалуйста, используйте все свои контакты! Может быть, какая-то фирма хочет купить эти вещи и пожертвовать их Украине. Некоторые вещи можно приобрести в магазине. Если вы знаете кого-нибудь из Semetron и Hansamed, позвоните им – они импортеры медицинского оборудования и расходных материалов», – добавила Йоханна-Мария.
В своем посте она уточнила: «Виталий привезет детей и женщин ко мне в Таллинн и на выходных уедет обратно в Киев на микроавтобусе. Нам не нужны деньги, а только конкретные вещи по списку». Йоханна-Мария рассказала Elu24, что микроавтобус отправится в Киев в субботу.
Йоханна-Мария и ее супруг имеют квартиру в центре Киева. По словам эстонки, ее муж смог уехать из Украины только потому, что в их семье трое детей. «Он привезет сюда детей и няню, а сам вернется в Киев», – сказала она.
Во время начала войнных действий Йоханна-Мария находилась в Таллинне со своей дочерью.
Йоханна-Мария упомянула в списке в основном медицинские принадлежности, но добавила, что приветствуются и вещи, доступные обычному человеку в магазине. «Например, фонарики, сухой паек, принадлежности для оказания первой помощи», – перечислила эстонка.
Она также надеется отправить в Киев сухое молоко. «Эти медикаменты идут на передовую в Киев, в ту самую больницу рядом с разбомбленной телевышкой. Матери находятся в подвале со своими детьми, и как мать я знаю, что из-за стресса молоко пропадает».
Список необходимых вещей
Медицинские принадлежности:
• Аптечки
• Обычные бинты
• Пластыри
• Холодный компресс
• Тонометры
• Термоодеяла
• Жгут SAM Junctional Tourniquet
• Стерильные тампоны
• Гель для УЗИ, Igel
• Жгут кровоостанавливающий
• Спинной бандаж
• Ортезы (различные)
• Трубки для кислорода (NPA)
• Аспираторы (механические, электронные) крови, жидкостей и так далее
• Кислородные маски
• Дефибрилляторы
• Декомпрессионные иглы
• Катетеры
• Измерители пульса
• Тонометры
• Сухие стерильные бинты
• Шейный фиксатор
• Жесткие носилки
• Мягкие носилки
• Мобильные кислородные маски и маски для искусственного дыхания
• Офтальмологические фонарики
Найти больше информации о том, куда можно принести вещи и пожертвования, можно в посте Йоанны-Марии на Facebook.