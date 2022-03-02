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СПИСОК ⟩ Эстонка из Киева перечислила вещи, которые срочно нужно отправить в столицу Украины

Медицинские принадлежности. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Эстонка Йоханна-Мария, чей муж находился в Киеве, поделилась в социальных сетях списком вещей, которые сейчас крайне необходимы в столице Украины.

«Через моего мужа Виталия мы получили список вещей, которые срочно нужны в Киеве», – пишет эстонка в Facebook. За первые четыре часа публикацией женщины поделились почти тысячу раз.

«Пожалуйста, используйте все свои контакты! Может быть, какая-то фирма хочет купить эти вещи и пожертвовать их Украине. Некоторые вещи можно приобрести в магазине. Если вы знаете кого-нибудь из Semetron и Hansamed, позвоните им – они импортеры медицинского оборудования и расходных материалов», – добавила Йоханна-Мария.

В своем посте она уточнила: «Виталий привезет детей и женщин ко мне в Таллинн и на выходных уедет обратно в Киев на микроавтобусе. Нам не нужны деньги, а только конкретные вещи по списку». Йоханна-Мария рассказала Elu24, что микроавтобус отправится в Киев в субботу.

Йоханна-Мария и ее супруг имеют квартиру в центре Киева. По словам эстонки, ее муж смог уехать из Украины только потому, что в их семье трое детей. «Он привезет сюда детей и няню, а сам вернется в Киев», – сказала она.

Во время начала войнных действий Йоханна-Мария находилась в Таллинне со своей дочерью.

Йоханна-Мария упомянула в списке в основном медицинские принадлежности, но добавила, что приветствуются и вещи, доступные обычному человеку в магазине. «Например, фонарики, сухой паек, принадлежности для оказания первой помощи», – перечислила эстонка.

Она также надеется отправить в Киев сухое молоко. «Эти медикаменты идут на передовую в Киев, в ту самую больницу рядом с разбомбленной телевышкой. Матери находятся в подвале со своими детьми, и как мать я знаю, что из-за стресса молоко пропадает».

Список необходимых вещей

  • Сухой паек, который будет отправлен на фронт – все, что можно приготовить с помощью кипятка, и, конечно же, всевозможные батончики.
  • Фонарики, батарейки
  • Шлемы

Медицинские принадлежности:

• Аптечки

• Обычные бинты 

• Пластыри

• Холодный компресс

• Тонометры

• Термоодеяла

• Жгут SAM Junctional Tourniquet

• Стерильные тампоны

• Гель для УЗИ, Igel

• Жгут кровоостанавливающий

• Спинной бандаж

• Ортезы (различные) 

• Трубки для кислорода (NPA)

• Аспираторы (механические, электронные) крови, жидкостей и так далее

• Кислородные маски

• Дефибрилляторы

• Декомпрессионные иглы

• Катетеры

• Измерители пульса

• Тонометры

• Сухие стерильные бинты

• Шейный фиксатор

• Жесткие носилки

• Мягкие носилки

• Мобильные кислородные маски и маски для искусственного дыхания

• Офтальмологические фонарики

Найти больше информации о том, куда можно принести вещи и пожертвования, можно в посте Йоанны-Марии на Facebook.

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