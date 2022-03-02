СПИСОК ⟩ Эстонка из Киева перечислила вещи, которые срочно нужно отправить в столицу Украины

«Через моего мужа Виталия мы получили список вещей, которые срочно нужны в Киеве», – пишет эстонка в Facebook. За первые четыре часа публикацией женщины поделились почти тысячу раз.

«Пожалуйста, используйте все свои контакты! Может быть, какая-то фирма хочет купить эти вещи и пожертвовать их Украине. Некоторые вещи можно приобрести в магазине. Если вы знаете кого-нибудь из Semetron и Hansamed, позвоните им – они импортеры медицинского оборудования и расходных материалов», – добавила Йоханна-Мария.

В своем посте она уточнила: «Виталий привезет детей и женщин ко мне в Таллинн и на выходных уедет обратно в Киев на микроавтобусе. Нам не нужны деньги, а только конкретные вещи по списку». Йоханна-Мария рассказала Elu24 , что микроавтобус отправится в Киев в субботу.

Йоханна-Мария и ее супруг имеют квартиру в центре Киева. По словам эстонки, ее муж смог уехать из Украины только потому, что в их семье трое детей. «Он привезет сюда детей и няню, а сам вернется в Киев», – сказала она.

Во время начала войнных действий Йоханна-Мария находилась в Таллинне со своей дочерью.