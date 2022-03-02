Российским онкобольным отказано в лечении за границей

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов Onco Alert прекратить сотрудничество с российскими коллегами и назвал подобные действия позорными.

Лозунг «Здравоохранение вне политики» еще более важен, чем «Спорт вне политики», напомнил Фадеев. По его мнению, это даже не вопрос прав человека, а проблема гуманизма. Он назвал решение Onco Alert местью не просто России, а всем онкобольным, которые живут в стране.

«Это за гранью добра и зла, месть со стороны врачей получается», — заключил Фадеев.

Ранее международное сообщество Onco Alert опубликовало в своем аккаунте Facebook сообщение о прекращении сотрудничества с Россией. В нем также сказано, что союз онкологов отказывается от съездов на территории РФ. Организация заявила, что она аполитична, но не может бездействовать и не высказаться против агрессии в отношении украинских коллег.