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Российским онкобольным отказано в лечении за границей

Онкологическим больным из России отказано в лечении ФОТО: Shutterstock

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России назвал решение сети онкологов Onco Alert о прекращении сотрудничества с российскими коллегами местью всем онкобольным в стране. Он отметил, что медпомощь должна оставаться вне политического влияния, сообщает medvestnik.ru.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов Onco Alert прекратить сотрудничество с российскими коллегами и назвал подобные действия позорными. 

Лозунг «Здравоохранение вне политики» еще более важен, чем «Спорт вне политики», напомнил Фадеев. По его мнению, это даже не вопрос прав человека, а проблема гуманизма. Он назвал решение Onco Alert местью не просто России, а всем онкобольным, которые живут в стране.

«Это за гранью добра и зла, месть со стороны врачей получается», — заключил Фадеев.

Ранее международное сообщество Onco Alert опубликовало в своем аккаунте Facebook сообщение о прекращении сотрудничества с Россией. В нем также сказано, что союз онкологов отказывается от съездов на территории РФ. Организация заявила, что она аполитична, но не может бездействовать и не высказаться против агрессии в отношении украинских коллег.

По словам главы СПЧ, пока у России сохраняются контакты на уровне американского (ASCO) и европейского (ESMO) обществ клинической онкологии, а также по линии Всемирной организации здравоохранения.

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