ДОЖДАЛИСЬ! ⟩ Сегодня открываются магазины Lidl: давайте посмотрим на цены на продукты

Ассортимент товаров в Lidl обширный - более 2 500 наименований, в основном это продукция европейских производителей, в том числе из Эстонии и других стран Балтии. Но, как пообещало руководство, планируется увеличивать пристутствие на полках эстонских товаров.

Да, цены низкие. Есть и гречка, и спички, и соль.

Долгожданное открытие ФОТО: Константин Седнев

Скупят все? ФОТО: Константин Седнев

Чтобы сдать бутылки, не надо идти в отдельные и холодные помещения, а можно сделать это прямо в магазине ФОТО: Константин Седнев

Конкуренты не дремлют! ФОТО: Константин Седнев

Берем? ФОТО: Константин Седнев

Ананасы из Эквадора стоят столько же, сколько и килограмм мандарин ФОТО: Лиана Турпакова

Самый необходимый товар ФОТО: Лиана Турпакова

Девственное оливковое масло! ФОТО: Лиана Турпакова

Для любителей сладкого ФОТО: Лиана Турпакова

Кому соль? ФОТО: Лиана Турпакова

Гречки хватит всем! ФОТО: Лиана Турпакова

Прекрасная цена на майонез ФОТО: Лиана Турпакова

Обратите внимание: цены на товары вверху! ФОТО: Лиана Турпакова

Вот ответ дорогущим томатам из Stockmann ФОТО: Лиана Турпакова

Дешевое просекко, надо брать ФОТО: Лиана Турпакова

Почти что "завтрак туриста" ФОТО: Лиана Турпакова

Цена на сырочки радует ФОТО: Лиана Турпакова

Сеть Lidl в Эстонию инвестировала 80 млн евро и создала более 1000 новых рабочих мест. Все магазины Lidl в Эстонии открыты каждый день с 8:00 до 22:00.

Адреса магазинов: Таллинн, Кристийне, Sõpruse pst 153

Таллинн, Мустамяэ, Karjavälja tn 12

Таллинн, Ласнамяэ, Raadiku 11

Таллинн, Ласнамяэ, Tähesaju tee 4

Таллинн, Хааберсти, Rannamõisa tee 12a

Тарту, Аннелинн, Kalda tee 29

Нарва, Tallinna mnt 7 Пярну,

Папанийду, Riia mnt 106

Lidl — немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров, распространённых в Европе. Основатель сети — Йозеф Шварц. Начало бизнесу было положено в 1930 году; за 10 лет Йозеф Шварц превратил компанию в значительное предприятие на рынке оптовой торговли продуктами питания. В 1945 году, после поражения Германии в войне, компания прекратила своё существование. В течение следующих 10 лет компанию удалось возродить.

В 1977 году, после смерти отца, компания перешла в руки его сына Дитера Шварца. Тогда же компания стала активно развиваться в двух направлениях — это хозяйственные товары и дисконтная торговля продуктами питания.

Первые супермаркеты LIDL появились на юге Германии, неся за собой первые ценовые войны, что впоследствии стало традицией LIDL. Постепенно сеть росла и ширилась. Как правило, магазины LIDL представляют собой супермаркеты площадью 700—1000 м² с парковкой.

Оформление магазинов стандартно и неизменно во всех филиалах, вплоть до цветового решения залов (сине-жёлтый), подбора холодильного оборудования, кассовых аппаратов, тележек, товарных полок и плитки на полу, пишет Википедия.

Практически по всей Европе Lidl при открытии новых филиалов скупает и берёт в долгосрочную аренду земельные участки, строя новые магазины (а не обустраивая готовые помещения), во многом применяя методы работы и организации бизнес-процессов, аналогичные своему самому крупному конкуренту в этой нише рынка — сети ALDI.