ДОЖДАЛИСЬ! ⟩ Сегодня открываются магазины Lidl: давайте посмотрим на цены на продукты

3 марта немецкая торговая сеть Lidl откроет пять магазинов в Таллинне, а также по одному в Тарту, Нарве и Пярну. Этого события мы ждали несколько лет, так как о низких ценах в супермаркетах этой сети ходят легенды. В нынешней ситуации, когда цены на продукты уже перешли критическую отметку, Lidl, возможно, для многих семей будет спасением. Давайте посмотрим, сколько же стоят продукты и другие промышленные товары в Lidl.
Ассортимент товаров в Lidl обширный - более 2 500 наименований, в основном это продукция европейских производителей, в том числе из Эстонии и других стран Балтии. Но, как пообещало руководство, планируется увеличивать пристутствие на полках эстонских товаров.
Да, цены низкие. Есть и гречка, и спички, и соль.
Сеть Lidl в Эстонию инвестировала 80 млн евро и создала более 1000 новых рабочих мест. Все магазины Lidl в Эстонии открыты каждый день с 8:00 до 22:00.
Адреса магазинов: Таллинн, Кристийне, Sõpruse pst 153
Таллинн, Мустамяэ, Karjavälja tn 12
Таллинн, Ласнамяэ, Raadiku 11
Таллинн, Ласнамяэ, Tähesaju tee 4
Таллинн, Хааберсти, Rannamõisa tee 12a
Тарту, Аннелинн, Kalda tee 29
Нарва, Tallinna mnt 7 Пярну,
Папанийду, Riia mnt 106
Lidl — немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров, распространённых в Европе. Основатель сети — Йозеф Шварц. Начало бизнесу было положено в 1930 году; за 10 лет Йозеф Шварц превратил компанию в значительное предприятие на рынке оптовой торговли продуктами питания. В 1945 году, после поражения Германии в войне, компания прекратила своё существование. В течение следующих 10 лет компанию удалось возродить.
В 1977 году, после смерти отца, компания перешла в руки его сына Дитера Шварца. Тогда же компания стала активно развиваться в двух направлениях — это хозяйственные товары и дисконтная торговля продуктами питания.
Первые супермаркеты LIDL появились на юге Германии, неся за собой первые ценовые войны, что впоследствии стало традицией LIDL. Постепенно сеть росла и ширилась. Как правило, магазины LIDL представляют собой супермаркеты площадью 700—1000 м² с парковкой.
Оформление магазинов стандартно и неизменно во всех филиалах, вплоть до цветового решения залов (сине-жёлтый), подбора холодильного оборудования, кассовых аппаратов, тележек, товарных полок и плитки на полу, пишет Википедия.
Практически по всей Европе Lidl при открытии новых филиалов скупает и берёт в долгосрочную аренду земельные участки, строя новые магазины (а не обустраивая готовые помещения), во многом применяя методы работы и организации бизнес-процессов, аналогичные своему самому крупному конкуренту в этой нише рынка — сети ALDI.
Ассортимент товаров Lidl насчитывает около 2000 наименований (на некоторых (многих) товарах, продаваемых в этой сети, информация о настоящем производителе отсутствует; вместо этого пишется: Lidl Stiftung & Co. KG — подобная стратегия называется собственная торговая марка). Персонал работает в две смены, у работников нет фиксированного рабочего места. Сегодня ты кассир, завтра можешь работать в торговом зале, послезавтра на складе. Цены на предлагаемые товары меняются в зависимости от конъюнктуры рынка и графика работы конкурентов.