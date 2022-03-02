ФОТО ⟩ Эхо войны в Украине: автомобиль со знаком российской военной техники рассекал по улицам Таллинна

Фотографии, сделанные в Таллинне, были опубликованы в Твиттере, на них виден автомобиль с буквой Z на заднем стекле. Эта маркировка есть на тяжелой технике российской армии, передвигающейся по Украине.
Тоомас Хендрик Ильвес также высказался в Твиттере, написав: «Зачем скрывать номер машины, когда уже и так ясно, кто он такой».
Этот автомобиль также попал в поле зрения камеры еще одного горожанина. «Их ищет полиция? Есть ли для этого основания?»
Начальник процессуального отдела Ида-Харьюского отдела полиции Инна Тоатер сообщила Elu24, что полиции известно об автомобиле.
«Мы поговорили с владельцем транспортного средства, который пообещал снять наклейку. Поведение, провоцирующее других людей на публике, является неразумным, и его следует избегать», - уверена Тоатер.