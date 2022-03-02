Ср, 2.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ФОТО ⟩ Эхо войны в Украине: автомобиль со знаком российской военной техники рассекал по улицам Таллинна

Такой знак Z видели и на автомобиле в Таллинне ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник по улицам Таллинна разъезжал серый автомобиль Opel с буквой Z на заднем стекле. Российская бронетехника, воюющая в Украине, также имеет эту маркировку, пишет Elu24.

Фотографии, сделанные в Таллинне, были опубликованы в Твиттере, на них виден автомобиль с буквой Z на заднем стекле. Эта маркировка есть на тяжелой технике российской армии, передвигающейся по Украине.

Тоомас Хендрик Ильвес также высказался в Твиттере, написав: «Зачем скрывать номер машины, когда уже и так ясно, кто он такой».

Этот автомобиль также попал в поле зрения камеры еще одного горожанина. «Их ищет полиция? Есть ли для этого основания?»

Начальник процессуального отдела Ида-Харьюского отдела полиции Инна Тоатер сообщила Elu24, что полиции известно об автомобиле.

«Мы поговорили с владельцем транспортного средства, который пообещал снять наклейку. Поведение, провоцирующее других людей на публике, является неразумным, и его следует избегать», - уверена Тоатер.

НАВЕРХ
Back