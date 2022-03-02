БЕЗДАРНЫЙ ТАРАКАН ⟩ Известная российская актриса о возможном увольнении Ивана Урганта: «Одним гадом стало меньше»

Все чаще звучат сообщения о том, что шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале могут закрыть. Об этом писала и Ксения Собчак, которая ссылалась на инсайдерскую информацию. Позднее Первый канал опроверг тревожную информацию, но поклонники программы все равно обеспокоены.

А вот Тамара Семина о закрытии «Вечернего Урганта» не жалеет. По словам актрисы, у нее всегда было предвзятое отношение и к шоу, и к его ведущему. «До меня доходили такие слухи, что программу закрывают. Мне не нравится Ургант. Я его с малолетства знаю: видела все его первые шаги и все последующие. Подумаешь, его не будет на Первом канале! Зрители скажут, по-моему, только спасибо за это. Одним гадом стало меньше! Лично мне он до лампочки. И таких, как я, очень много», — подчеркнула артистка.

Семина подчеркнула, что всегда близко дружила с бабушкой Ивана Ниной Ургант, которая скончалась в прошлом году. Родственницу телеведущего актриса считала добрейшим человеком, но это не мешает ей резко высказываться в адрес самого Ивана. «Пролезают вот такие во все щели, как тараканы бездарные. Однодневки такие, которые прилипают к кому-то, прижимаются и начинают свою деятельность. Мы дружили с Ниночкой. Вот она — это ангел, прекрасный человек. Я была в гостях у нее, она меня прекрасно принимала. А Иван... В общем, так и напишите: я без Урганта страдать не буду», — подытожила звезда.

Сам Иван Ургант возможные проблемы с работой пока не комментирует. Телеведущий вообще перестал выходить на связь с поклонниками в социальных сетях. Когда ситуация с программой прояснится также неизвестно.