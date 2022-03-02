Ср, 2.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Бритни Спирс опубликовала свои фото в обнаженном виде

Бритни Спирс ФОТО: MARIO ANZUONI

Певица отдыхает с возлюбленным на море и не считает нужным одеваться, сообщает Topnews.

Бритни Спирс наслаждается личным счастьем и готовится к свадьбе. На днях артистка выложила в свой блог целую серию откровенных фото из отпуска, на которых она без какой-либо одежды купается в море.

Правда, опасаясь цензуры, все деликатные места своего тела Бритни прикрыла стикерами. Снимки для соцсетей делал жених певицы Сэм Асгари.

Влюбленные проводят отпуск вместе, наслаждаясь морем и солнцем.

Поклонники порадовались за своего кумира и сообщили, что теперь знают, как именно выглядит «семейный отпуск» Бритни.

 
НАВЕРХ
Back