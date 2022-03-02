ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Бритни Спирс опубликовала свои фото в обнаженном виде
Певица отдыхает с возлюбленным на море и не считает нужным одеваться, сообщает Topnews.
Певица отдыхает с возлюбленным на море и не считает нужным одеваться, сообщает Topnews.
Правда, опасаясь цензуры, все деликатные места своего тела Бритни прикрыла стикерами. Снимки для соцсетей делал жених певицы Сэм Асгари.
Влюбленные проводят отпуск вместе, наслаждаясь морем и солнцем.
Поклонники порадовались за своего кумира и сообщили, что теперь знают, как именно выглядит «семейный отпуск» Бритни.