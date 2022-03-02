Гороскоп на 2 марта для всех знаков Зодиака

День беспокойный, но достаточно удачный. Он хорошо подходит для новых дел: вы быстро во всем разбираетесь, учитесь на ходу. Могут неожиданно появиться новые задачи, требующие решения. Они не так сложны, как может показаться на первый взгляд, и вы отлично справитесь. Благоприятным будет день и с точки зрения общения. Можно восстановить давние деловые связи, положить конец спорам с коллегами и руководством. Не возникнет проблем и в личных отношениях. Вы отлично ладите с близкими, часто понимаете их с полуслова.
Начало дня будет спокойным и приятным. Никуда не торопясь, вы сможете завершить дела, начатые раньше, убедиться, что все в порядке и цель достигнута. Вам легко общаться с очень разными людьми. Удается найти общий язык с теми, кто совсем на вас не похож. Некоторых Весов приятно удивят люди, о которых представители знака прежде были невысокого мнения. Во второй половине дня возможны какие-то неожиданные события, странные совпадения. Они наведут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше.
Благоприятный спокойный день. Можно заниматься запланированными делами, не опасаясь неприятных сюрпризов и неожиданностей. Во многом помогают старые и новые знакомые. У одних представителей знака сегодня появятся новые союзники, другие найдут способ восстановить связи, которыми прежде дорожили. День благоприятен с финансовой точки зрения, возможны денежные поступления из неожиданных источников. Возможны предложения о долгосрочном сотрудничестве. Тут лучше не спешить с ответов, а собрать побольше информации для размышления.
Благоприятный день для интеллектуальной работы, решения сложных и важных задач. Никто не сможет сбить вас с толку, не заставит отказаться от задуманного. Вы внимательны к мелочам, но это не мешает видеть ситуацию в целом, мыслить стратегически. Появляются идеи, которые могут кардинально изменить ваши планы на будущее. Возможны необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Вы на многих производите сильное впечатление. Люди, с которыми вы сегодня поговорите лишь несколько минут, наверняка захотят узнать вас получше.
Не тратьте время напрасно в первой половине дня. Есть шанс добиться больших успехов, но действовать нужно быстро. Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, которые со временем станут вашими самыми надежными союзниками. Не бойтесь отвечать согласием на необычные предложения, если они кажутся интересными. Вторая половина дня проходит приятно, хоть и не столь плодотворно. Она подходит для встреч с друзьями и романтических свиданий. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники. Удачными будут небольшие покупки.
Благоприятный день. Смело беритесь за новые дела, шансы достичь успеха высоки. У вас получается даже то, что прежде не удавалось. Вероятны хорошие новости. Они могут касаться и работы, и сферы личных отношений. День подходит для того, чтобы что-то менять в своей жизни, принимать важные решения. Можно положиться на интуицию, она не подведет. Легко достичь взаимопонимания с близкими, да и с новыми знакомыми вы отлично ладите. Вечер – время приятных сюрпризов и подарков, которые долго будут радовать.
Благоприятный день, очень насыщенный и плодотворный. Он дает шанс добиться отличных результатов во многих делах. Проявляйте инициативу, импровизируйте. Звезды на вашей стороне, все складывается отлично. Удастся решить какие-то старые проблемы, разобраться в сложных и неоднозначных ситуациях. Вы действуете быстро и не упускаете возможность достичь цели. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Нетрудно будет понравиться тем, кто давно вам симпатичен.