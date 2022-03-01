ГАЛЕРЕЯ ⟩ Посетители не узнали обновленный McDonald's на улице Виру. Это что, мишленовский ресторан?
В середине февраля мы писали о том, что в Старом городе Таллинна неожиданно закрылись все крупные рестораны быстрого питания.
В середине февраля мы писали о том, что в Старом городе Таллинна неожиданно закрылись все крупные рестораны быстрого питания.
Как тогда выяснилось, все заведения практически одновременно закрылись на ремонт.
1 марта после ремонта в Старом городе Таллинна вновь открылся любимый многими жителями Эстонии и не только ресторан быстрого питания McDonald's. Почти весь февраль велись работы по реновации заведения. Теперь оно напоминает больше не фаст-фуд, а элитный ресторан для бизнесменов.
Первый ресторан McDonald's в Эстонии был открыт в 1995 году на улице Виру в Таллинне.