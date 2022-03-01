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ВИДЕО ⟩ «Остановитесь!»: Лайма Вайкуле записала видеообращение

Лайма Вайкуле ФОТО: Кадр из видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на связь с подписчиками. Она рассказала, что звонила своему музыканту, который находится в Киеве, пишет RUS TVNET.

«Я сегодня звонила своему музыканту. Он находится в Киеве. Это было темное помещение - бомбоубежище. С ним были дети. Я предложила ему всяческую помощь. Я сказала – что я могу для тебя сделать, я все для тебя сделаю. Он ответил: "Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти". Нет войне! Нет смертям! Остановитесь! Я вас умоляю!» – сказала Вайкуле. 

Судя по геолокации, которая стоит в Instagram, артистка сейчас находится в Лос-Анджелесе.

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