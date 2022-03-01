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Почти 25 евро за килограмм! Цена томатов в таллиннском магазине вызвало беспокойство у покупателей

ФОТО: фото читателя

В последнее время наша жизнь дорожает невиданными темпами, и это касается не только топлива, электричества и отопления, но и продуктов питания.

Житель Таллинна был озадачен, увидев в столичном Stockmann ценник томатов черри – 23,90 евро за килограмм!

Томаты черри в Stockmann ФОТО: фото читателя

Для сравнения, подобные томаты в Rimi сейчас продаются за 6,59 евро за килограмм.

Томаты черри в Rimi ФОТО: фото читателя

Мы спросили у Stockmann, чем же обусловлена такая высокая цена. Ответ будет добавлен при первой возможности.

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