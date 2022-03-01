Почти 25 евро за килограмм! Цена томатов в таллиннском магазине вызвало беспокойство у покупателей
В последнее время наша жизнь дорожает невиданными темпами, и это касается не только топлива, электричества и отопления, но и продуктов питания.
В последнее время наша жизнь дорожает невиданными темпами, и это касается не только топлива, электричества и отопления, но и продуктов питания.
Житель Таллинна был озадачен, увидев в столичном Stockmann ценник томатов черри – 23,90 евро за килограмм!
Для сравнения, подобные томаты в Rimi сейчас продаются за 6,59 евро за килограмм.
Мы спросили у Stockmann, чем же обусловлена такая высокая цена. Ответ будет добавлен при первой возможности.