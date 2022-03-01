Отправка почтовых отправлений из Эстонии в Россию невозможна

В воскресенье Эстония запретила использование воздушного пространства Эстонии для всех самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых гражданами и авиакомпаниями Российской Федерации/ Запрет не распространяется на гуманитарные и спасательные полеты, на которые есть разрешение Департамента транспорта, а также для экстренной посадки и ситуаций бедствия при перелетах.